30 July, 2026
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In tutti i 32 uffici postali del Sulcis Iglesiente le pensioni del mese di agosto saranno in pagamento a partire da sabato 1° agosto

Poste Italiane comunica che in tutti i 32 uffici postali del Sulcis Iglesiente le pensioni del mese di agosto saranno in pagamento a partire da sabato 1° agosto.
A partire dalla stessa data, le pensioni di agosto saranno disponibili anche per i titolari di Libretto di Risparmio, Conto BancoPosta o Postepay Evolution che abbiano scelto l’accredito. I possessori di Carta di Debito associata a conti o libretti e i titolari di Postepay Evolution potranno quindi prelevare il denaro contante presso i 24 ATM Postamat presenti sul territorio provinciale, senza necessità di recarsi allo sportello.
Per il ritiro della pensione allo sportello è necessario presentare un documento di identità in corso di validità. In alternativa, è possibile delegare una terza persona al prelievo.
I possessori di Carta di Debito associata a conti o libretti possono inoltre usufruire gratuitamente di una polizza assicurativa che prevede un risarcimento fino a 700 euro all’anno in caso di furto di contante avvenuto nelle due ore successive al prelievo effettuato presso gli uffici postali o gli ATM Postamat. Poste Italiane consiglia infine ai pensionati, ove possibile, di recarsi a ritirare la pensione durante la tarda mattinata o nelle ore pomeridiane e di privilegiare i giorni successivi ai primi del mese, al fine di evitare tempi di attesa superiori alla media.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.poste.it o contattare il numero 06 45263322.

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