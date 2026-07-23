L’ufficio postale di Teulada ha riaperto al pubblico dopo i lavori di ristrutturazione secondo la tipologia Polis. Sono terminati, infatti, gli interventi di ammodernamento e ristrutturazione della sede di via Torino 24 finalizzati ad accogliere anche tutti i principali servizi della pubblica amministrazione grazie a Polis, l’iniziativa di Poste italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei 7mila comuni con meno di 15mila abitanti contribuendo al loro rilancio.

Nella Sardegna meridionale, alla data odierna sono stati ristrutturati e rinnovati 95 uffici postali ed entro la fine dell’anno è previsto il completamento di tutte le 113 sedi operative nei comuni del territorio al di sotto dei 15mila abitanti coinvolti nel progetto.

Nella sede dell’ufficio postale di Teulada completamente rinnovata sono stati effettuati numerosi interventi di riqualificazione degli ambienti e razionalizzazione degli spazi come, ad esempio, i nuovi arredi e colori per la sala che accoglie i clienti, oltre al percorso orizzontale in rilievo per agevolare la clientela ipovedente.

Per quanto concerne i nuovi servizi della Pubblica amministrazione, grazie alla convenzione firmata tra Poste Italiane, ministero dell’Interno e ministero delle Imprese e del Made in Italy, anche i cittadini di Teulada possono richiedere o rinnovare il passaporto presentando la documentazione direttamente allo sportello del rinnovato ufficio postale, senza doversi recare in questura, con la possibilità di riceverlo a domicilio.

Disponibili in sede anche i certificati anagrafici oltre ai servizi INPS come, ad esempio, il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M”.

L’ufficio postale di Teulada è a disposizione dei cittadini con il consueto orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35.

Attraverso Polis Poste Italiane conferma, ancora una volta, non solo la missione al servizio del sistema Paese ma anche il valore della capillarità, elemento fondante del proprio fare impresa, in netta controtendenza con il progressivo abbandono dei territori.