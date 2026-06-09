9 June, 2026
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Un nuovo impianto di climatizzazione per l’ufficio postale di via Dalmazia, a Carbonia

L’ufficio postale di via Dalmazia a Carbonia (Carbonia 1) è stato inserito in un piano di manutenzione straordinaria che prevede una serie di interventi strutturali finalizzati al miglioramento dei livelli di accoglienza e di sicurezza degli ambienti lavorativi.
Tra le opere principali, l’ampliamento e il completamento del nuovo impianto di climatizzazione ad alta tecnologia al fine di ottimizzare il microclima estate/inverno in tutti gli ambienti della sede, sia quelli aperti al pubblico sia nei locali utilizzati esclusivamente dal personale. Un intervento che consentirà anche una sensibile riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di anidride carbonica.
Poste Italiane, scusandosi per i temporanei disagi, per garantire la continuità dei servizi ha previsto, a partire da oggi, martedì 9 giugno, e per l’intero periodo dei lavori, l’attivazione presso l’ufficio postale di piazza Rinascita di uno sportello dedicato interamente alla clientela di via Dalmazia dove sarà possibile ritirare pacchi e corrispondenza non consegnata a domicilio per assenza del destinatario ed effettuare operazioni non eseguibili in circolarità, ovvero vincolate all’ufficio postale di radicamento del rapporto (ad esempio operazioni su conto Bancoposta, Libretto di Risparmio, ecc.).
Lo sportello dedicato è disponibile secondo i seguenti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato dalle 8.20 alle 12.45.
Per tutti i servizi e i prodotti in circolarità di Poste Italiane, i cittadini possono comunque rivolgersi in qualsiasi ufficio postale.
Gli interventi presso l’ufficio postale di via Dalmazia, salvo imprevisti, avranno una durata di circa 7 giorni.

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