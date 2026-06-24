A Carbonia l’App delle Poste “P” piace agli over 80

A Carbonia anche gli ultraottantenni sono “smart”. Sono oltre 350 su 2200, infatti, i residenti in città di ottant’anni o più, che hanno già scaricato l’App “P” di Poste Italiane, punto unico di accesso digitale a tutti i prodotti e servizi del gruppo, sul proprio cellulare o dispositivo portatile.

Considerando il dato complessivo dei residenti, sono oltre 10.000 i cittadini di Carbonia che usano l’applicazione su un totale di oltre 25.000 abitanti, con una percentuale complessiva di utilizzo che supera il 42%.

Tra i molteplici servizi della nuova app “P”, prima applicazione italiana per numero di utenti (oltre 16 milioni), la possibilità di prenotare il proprio turno all’ufficio postale, utilizzare la funzione “Mappe” per cercare l’ufficio postale o l’ATM Postamat più vicino o più comodo, individuare i Punto Poste, i Punto Lis e i locker per ritirare o fare il reso di un pacco.

Dalla app “P” si possono anche seguire le spedizioni di pacchi e corrispondenza e basta un tocco sullo smartphone per fare ricariche e ordinare bonifici, inviare e ricevere denaro, prelevare contanti senza carte agli Atm Postamat, domiciliare le bollette e pagare bollettini, bolli auto e moto, amministrare il proprio conto corrente BancoPosta, le carte di pagamento Postepay e i prodotti di risparmio e molti altri servizi senza aver bisogno di recarsi in ufficio postale.

Il sempre più diffuso utilizzo della App “P” va di pari passo con la crescente attenzione, da parte di Poste Italiane, verso lo sviluppo di conoscenze e competenze digitali tra i cittadini, in coerenza con la sua storica vocazione di Azienda socialmente responsabile che aderisce ai principi internazionali ESG, promossi dall’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Tra le numerose iniziative, Poste Italiane ha intrapreso da anni il progetto di Educazione digitale che si propone di fornire agli utenti, anche over 80, conoscenze e strumenti utili a comprendere e utilizzare le innovazioni tecnologiche e digitali. A questo scopo, l’azienda offre webinar gratuiti e contenuti multimediali sempre disponibili all’interno della sezione web al link https://www.posteitaliane.it/it/educazione-digitale.html, tra cui podcast, giochi, infografiche, videopillole e videopodcast tradotti in LIS.