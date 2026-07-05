Davide Ballarin è il nuovo presidente del Rotary Club di Iglesias

Venerdì 3 luglio il Rotary Club di Iglesias ha celebrato il tradizionale passaggio del collare, momento che segna l’avvio del nuovo anno rotariano. La guida del Club è passata dal presidente uscente Paolo Aureli, che ha concluso l’anno 2025/2026 ispirato dal motto internazionale “Uniti nel fare del bene”, al presidente entrante Davide Ballarin, che inaugura l’anno 2026/2027 sotto il tema “Creiamo un impatto duraturo”.

Prima del passaggio delle consegne, il Club ha conferito alla professoressa Silvana Nieddu la prestigiosa onorificenza Paul Harris Fellow (PHF), riconoscimento attribuito dal Rotary International a chi si distingue per impegno, servizio e contributo alla comunità.

Nel suo intervento, il presidente uscente Paolo Aureli ha ripercorso le attività svolte nel corso dell’anno, mentre il presidente entrante Davide Ballarin ha illustrato le linee guida del nuovo anno, puntando su progetti ad alto impatto sociale, continuità delle iniziative avviate e maggiore coinvolgimento dei giovani e delle professioni.

Il Rotary Club Iglesias apre così l’anno rotariano 2026/2027 con rinnovato entusiasmo, confermando la propria presenza attiva nel territori e l’impegno a “creare un impatto duraturo” attraverso progetti concreti e sostenibili con una particolare attenzione a quelli rivolti alle nuove generazioni.