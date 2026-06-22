E’ stata inaugurata sabato 20 giugno, a Carbonia, la nuova associazione culturale Tholoi

E’ stata in augurata sabato 20 giugno, a Carbonia, la nuova associazione culturale Tholoi, presso la sede del Centro Servizi per il Volontariato, in via Lucania.

Hanno partecipato rappresentanti di associazioni, gruppi e cori del territorio e non solo. Sono state particolarmente gradite la presenza di Valeria Nurchi e Antonello Sanna, rappresentanti dell’associazione “Sardegna per L’Unesco”; la performance alle launeddas di Cinzia Spada accompagnata dai costumi del Gruppo Folk di Santa Maria di Flumentepido nelle persone di Graziella e Rosanna; la presenza dell’assessora della Pubblica istruzione del comune di Carbonia Antonietta Melas che ha portato i saluti del sindaco Pietro Morittu e del vicesindaco Michele Stivaletta e quella di don Massimiliano Congia, parroco della chiesa di Cristo Re.

L’associazione Tholoi ha donato il simbolo creato con un progetto in 3D da Mattia Cacciarru.

Al termine, abbiamo intervistato il presidente dell’associazione Sebastian Solinas.