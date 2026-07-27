Quattro giorni di storie, idee e spettacoli Carta Carbonia 2026 si chiude con un finale intenso e partecipato e con un nuovo appuntamento ad aprile 2027

Scuola Genius, Workshop Haiku, Andrea Serra, Paola Soriga ed Edoardo Prati protagonisti dell’ultima giornata all’Arena Mirastelle. Il Festival Carta Carbonia cala il sipario estivo e saluta il pubblico dopo un’edizione da record capace di intrecciare letteratura, memoria, musica, scienza, teatro e nuovi linguaggi.

Si è conclusa domenica 26 luglio, all’Arena Mirastelle, la terza edizione di Carta Carbonia. Un’ultima giornata intensa e partecipata ha chiuso quattro giorni di incontri, reading, spettacoli, laboratori e occasioni di confronto, confermando la capacità del Festival di coinvolgere pubblici differenti e di trasformare la Città di Carbonia in un luogo aperto alle storie, ai racconti e alla cultura.

Dedicata al tema “Dove la memoria incontra il presente”, l’edizione 2026 ha spaziato in diversi ambiti del sapere. Letteratura, poesia, fotografia, storia, divulgazione scientifica, giornalismo, teatro, musica e produzione multimediale, alternando grandi protagonisti della scena nazionale alle esperienze formative rivolte ai più giovani.

La terza edizione di Carta Carbonia è stata promossa dal comune di Carbonia, con il sostegno del Fondo FSE+, Priorità 5, Obiettivo Specifico 4.11, della Regione Sardegna e con il coordinamento organizzativo dell’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo.

«Carta Carbonia – dichiara il sindaco di Carbonia Pietro Morittu – si conferma uno degli appuntamenti culturali più significativi della nostra città. In soli tre anni il Festival è cresciuto moltissimo, ampliando il proprio programma, la qualità delle proposte e la capacità di coinvolgere pubblici diversi. Proprio partendo dai risultati raggiunti, vogliamo continuare a far crescere Carta Carbonia. Stiamo già lavorando a un nuovo appuntamento, previsto per aprile 2027, che accompagnerà il percorso verso la prossima edizione estiva del Festival e sarà dedicato alle nuove forme di espressione, ai linguaggi contemporanei e al fumetto. Sarà un’ulteriore occasione per aprire Carta Carbonia a nuovi pubblici, nuovi autori e nuove modalità di raccontare il nostro tempo. Desidero ringraziare tutte le persone che hanno contribuito alla realizzazione del Festival, gli ospiti che hanno condiviso con noi idee e storie e, soprattutto, il pubblico che ha seguito con attenzione ed entusiasmo gli appuntamenti. La risposta della città è per noi il risultato più importante e ci incoraggia a rendere Carta Carbonia un progetto culturale sempre più ampio, riconoscibile e continuativo.»

«La giornata conclusiva – afferma l’assessora della Cultura del comune di Carbonia, Giorgia Meli – ha rappresentato perfettamente lo spirito di Carta Carbonia: un Festival capace di affiancare alle voci autorevoli della letteratura e della cultura contemporanea la formazione, la creatività e la partecipazione attiva delle nuove generazioni. La presenza dei più giovani è stata sicuramente un valore aggiunto. Vederli partecipare agli incontri, confrontarsi con gli autori e diventare essi stessi protagonisti attraverso la Scuola Genius II e il Workshop Haiku conferma quanto sia importante costruire occasioni culturali nelle quali possano riconoscersi, esprimersi e sperimentare nuovi linguaggi. Un festival letterario non deve essere soltanto uno spazio nel quale ascoltare, ma anche un luogo in cui produrre idee, raccontare il territorio e mettere in relazione esperienze diverse. Chiudiamo questa edizione con grande soddisfazione e con la consapevolezza di avere costruito un programma articolato, inclusivo e di qualità.»

«Carta Carbonia 2026 – afferma Giovanni Follesa, direttore artistico di Carta Carbonia – rappresenta la terza edizione di un festival nato come appuntamento letterario, ma che nel tempo si è trasformato in qualcosa di più ampio, partecipato ed entusiasmante: un vero e proprio progetto culturale per la città. Quest’anno, accanto alle presentazioni di libri e agli incontri con autrici e autori sardi e nazionali, abbiamo ampliato ulteriormente la proposta. Abbiamo inaugurato una mostra fotografica e rafforzato l’offerta formativa: dal percorso di scrittura creativa delle precedenti edizioni siamo arrivati alla Scuola Genius dedicata al podcasting, che ha permesso ai partecipanti di raccontare Carbonia attraverso le voci, i suoni e le storie del territorio. È stato particolarmente bello vedere una partecipazione così ampia e diversificata. Insieme ai residenti e agli abitanti di Carbonia, abbiamo accolto tanti amici arrivati da Cagliari e da altre parti della Sardegna, ma anche numerosi turisti che, dopo avere visitato il Museo del Carbone e conosciuto la storia della città, hanno scoperto il Festival e scelto di tornare all’Arena Mirastelle nelle diverse serate.»

Il racconto di Carbonia attraverso i podcast della Scuola Genius II e i versi poetici del Workshop Haiku

Tra i momenti più significativi della giornata conclusiva, la presentazione degli elaborati della Scuola di Scrittura Genius II, quest’anno dedicata al linguaggio del podcast.

Il percorso formativo ha accompagnato i partecipanti nella progettazione e nella realizzazione del numero zero di un podcast collettivo dedicato a Carbonia. Attraverso interviste, registrazioni, scrittura, esplorazioni del territorio e raccolta di testimonianze, ragazze e ragazzi hanno costruito un racconto sonoro della città, delle sue voci e dei luoghi che ne custodiscono la memoria. La restituzione pubblica ha permesso di condividere con il pubblico presente in sala non soltanto il risultato finale, ma anche il processo creativo e il lavoro svolto durante le giornate del laboratorio. Il progetto ha confermato uno degli obiettivi centrali del Festival: offrire alle nuove generazioni strumenti concreti per raccontare il presente, reinterpretare la memoria e sperimentare linguaggi capaci di unire scrittura, voce, suono e territorio.

La giornata finale ha accolto sul palco dell’Arena Mirastelle anche la presentazione del lavoro realizzato durante il Workshop Haiku, condotto da Daniela Cimino e curato dall’associazione Cherimus.

Partendo dalla forma essenziale della poesia breve giapponese, i partecipanti hanno lavorato sulle immagini, sulle emozioni e sui piccoli frammenti dell’esperienza quotidiana, imparando a osservare ciò che li circonda e a restituirlo attraverso poche parole.

L’ultimo Aperitivo Letterario e musicale

La serata all’Arena Mirastelle si è aperta con l’ultimo Aperitivo Letterario e musicale, curato dalla Scuola Civica di Musica di Carbonia, diretta da Bruno Camera, con la partecipazione della Libreria Cossu.

Protagonisti dell’appuntamento conclusivo sono stati Laura Tuveri e Nicola Ventura, che hanno accolto il pubblico con una raffinata selezione di proposte musicali.

Andrea Serra e la malinconia dell’irreversibile

Il programma è proseguito con Andrea Serra, che ha presentato il libro Fernando o della melanconia dell’irreversibile, edito da Il Maestrale, in dialogo con Francesca Spanu.

L’incontro ha aperto uno spazio di riflessione sul tempo, sulla memoria e su ciò che, una volta accaduto, non può essere riportato indietro. Il dialogo ha accompagnato il pubblico dentro la dimensione emotiva e letteraria dell’opera, soffermandosi sulla malinconia, sulle conseguenze delle scelte e sulla fragilità dell’esperienza umana.

Paola Soriga e Ivana Marrone: la parola diventa reading

Con il reading “Un irresistibile miraggio del mondo”, Paola Soriga e Ivana Marrone hanno intrecciato le voci di Grazia Deledda, Maria Giacobbe e Joyce Lussu, tre donne legate alla Sardegna ma capaci di oltrepassarne i confini attraverso la letteratura, l’impegno civile e la libertà di espressione. Lo spettacolo ha restituito al pubblico un dialogo ideale tra generazioni, trasformando parole e biografie in un racconto intenso di identità, emancipazione, memoria e partecipazione.

Edoardo Prati chiude Carta Carbonia 2026

Il compito di chiudere la terza edizione è stato affidato a Edoardo Prati, protagonista dell’ultimo incontro del Festival insieme ad Andrea Fulgheri.

Tra le voci più seguite della nuova generazione di divulgatori culturali, Prati ha accompagnato il pubblico in un viaggio tra letteratura, poesia, autori classici e sentimenti contemporanei.

Dopo un primo scambio di battute, il giovane divulgatore ha sorpreso il pubblico di Carta Carbonia trasformando l’incontro in una vera performance teatrale. Prati ha infatti portato in scena la Batracomiomachia, antico poemetto eroicomico che racconta, con i toni solenni della grande epica, la paradossale guerra tra rane e topi. Un’opera capace di giocare con il linguaggio e i modelli dell’Iliade, mescolando ironia, ritmo e riferimenti alla tradizione classica. La scelta ha rappresentato una delle novità più originali della serata: non una semplice conversazione sulla letteratura, ma la letteratura stessa restituita al pubblico attraverso la voce, il corpo e la presenza scenica. Con intensità, immediatezza e capacità narrativa, Prati ha trasformato un testo antico e poco conosciuto in uno spettacolo vivo, sorprendente e accessibile. L’attenzione degli spettatori e gli applausi che hanno accompagnato la performance hanno dimostrato come la buona cultura sappia ancora conquistare e affascinare, anche quando propone opere lontane nel tempo. Un finale coerente con lo spirito di Carta Carbonia: avvicinare i classici al presente senza semplificarli e trasformare la letteratura in un’autentica esperienza condivisa.

Quattro giornate all’Arena Mirastelle

Dal 23 al 26 luglio Carta Carbonia ha ospitato autori, giornalisti, studiosi, artisti, musicisti e interpreti, costruendo un programma nel quale linguaggi differenti hanno trovato uno spazio comune.

Insieme agli incontri e agli spettacoli, il pubblico ha potuto visitare “AS IT IS – Giovanni Coda Exhibition”, la mostra curata dal direttore artistico Giovanni Follesa e dedicata a trentacinque anni di ricerca fotografica di Giovanni Coda.

Le opere della collezione LOGUS e le immagini del reportage umanitario realizzato in Bangladesh hanno accompagnato il Festival con un percorso dedicato al corpo, all’identità, al desiderio, alla perdita, alla luce e alla memoria.

Carta Carbonia saluta il suo pubblico

La terza edizione si chiude lasciando l’immagine di un’Arena Mirastelle vissuta ogni sera come uno spazio di incontro, ascolto e partecipazione. Un luogo nel quale la memoria della città ha dialogato con i linguaggi del presente e nel quale libri, musica, teatro, fotografia e formazione hanno contribuito a costruire un’unica narrazione collettiva.

Il successo delle quattro giornate è stato possibile grazie al lavoro degli autori, degli artisti, dei docenti, degli organizzatori, dei tecnici, delle associazioni, dei partner, delle librerie e di tutte le persone coinvolte nella realizzazione del programma.

«Il ringraziamento più importante – conclude il sindaco Pietro Morittu – va al pubblico che, incontro dopo incontro, ha seguito con attenzione e curiosità gli appuntamenti, condividendo lo spirito di un Festival nato per mettere in relazione le persone attraverso la forza delle storie.»

Il sipario cala sulle giornate estive all’Arena Mirastelle, ma il percorso di Carta Carbonia proseguirà in autunno con il laboratorio multimediale “La storia immersiva con la realtà virtuale”, rivolto agli studenti delle scuole superiori e dedicato ai bombardamenti del 1943 su Cagliari e Carbonia.