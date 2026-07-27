Dal 28 luglio chiusura temporanea dello sportello Abbanoa di via Crocifisso, a Iglesias

A partire da domani martedì 28 luglio 2026 e per tutto il mese d’agosto, per consentire l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell’immobile in via Crocifisso 94 a Iglesias che ospita gli uffici di Abbanoa, il servizio di sportello clienti sarà temporaneamente chiuso. L’attività, attualmente svolta su appuntamento due giorni alla settimana, sarà pertanto sospesa sino al completamento degli interventi. I clienti potranno rivolgersi nella sede di Carbonia in piazza Roma, opportunamente potenziata, aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.15 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.00 e senza necessità di appuntamento.

Servizi a km zero. I clienti hanno comunque a disposizione tutti i servizi “a chilometro zero”. Oggi per eseguire numerose prestazioni, avere informazioni sul proprio estratto conto o ricevere risposte e soluzioni ai problemi non è più necessario spostarsi fisicamente per recarsi allo sportello più vicino: tutti i servizi sono a disposizione in internet su Sportello Online, su smartphone e tablet dalla app Abbanoa (scaricabile per Android e Ios) oppure basta una semplice telefonata (numero verde 800 062 692, gratuito da rete fissa). Sempre nello Sportello Online è possibile consultare tutti i documenti riguardanti la propria fornitura (contratti, comunicazioni, esito richieste, solleciti di pagamento, etc.) tramite la Cartella Cliente.