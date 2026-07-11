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Mercoledì 15 luglio 2026 i tecnici di Abbanoa interverranno per la manutenzione straordinaria sulla rete idrica di Carbonia, in via Marche

Mercoledì 15 luglio 2026 i tecnici di Abbanoa interverranno per la manutenzione straordinaria sulla rete idrica di Carbonia, in via Marche.

Per consentire l’esecuzione dei lavori sarà necessario interrompere l’erogazione alle utenze ubicate nelle zone: Carbonia Centro, Carbonia Lotto B, via Don Luigi Orione, via Logudoro, via Liguria, via Cagliari, via Toscana, via Gramsci, viale Trieste, via Roma, via Satta, via Barbagia, via Dalmazia e vie limitrofe, dalle 8.00 alle 15.00.

Il servizio riprenderà a pieno regime a lavori conclusi con il riavvio dell’erogazione. Sarà cura delle squadre di Abbanoa anticipare la riavvio della rete idrica qualora l’intervento dovesse concludersi in tempi più ristretti rispetto a quanto preventivato. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.

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