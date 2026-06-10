10 June, 2026
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Carbonia: lavori in corso per la riparazione della condotta idrica in piazza Mercato

Le squadre del pronto intervento di Abbanoa sono intervenute stamane a Carbonia, in piazza Mercato, per effettuare un intervento urgente su una condotta di distribuzione dove è stato individuato un guasto importante. I tecnici di Abbanoa hanno immediatamente approntato il cantiere per evitare il peggioramento della rottura. Per effettuare l’intervento è stato necessario chiudere il serbatoio al servizio del centro di Carbonia dove si sono verificati cali di pressione e interruzioni durante la mattinata

Il servizio riprenderà a pieno regime a lavori conclusi con la riapertura del serbatoio prima del pomeriggio. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.

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