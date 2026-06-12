12 June, 2026
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Martedì 16 giugno le squadre di Abbanoa eseguiranno un intervento di manutenzione straordinaria sulla rete idrica di Cortoghiana

Martedì 16 giugno le squadre di Abbanoa eseguiranno un intervento di manutenzione straordinaria sulla rete idrica di Cortoghiana. All’altezza di un attraversamento stradale della condotta lungo la statale 126 è stata individuata una rottura. I tecnici del Gestore si sono immediatamente attivati: sono state effettuati gli interventi propedeutici alla riparazione che, visto il punto particolarmente complesso in cui si dovrà intervenire, ha richiesto il reperimento di pezzi speciali e di una programmazione che eviti anche interferenze con la viabilità.

Per l’esecuzione delle operazioni di martedì, che inizieranno alle 8.00 e saranno completate intorno alle 17, occorrerà interrompere l’erogazione idrica nelle località di Cortoghiana, Ex Stazione, Genna Gonnesa e Tana Margianis: si verificheranno cali di pressione e temporanee interruzioni. Il servizio riprenderà a pieno regime a conclusione dei lavori.

Per far fronte ai possibili fenomeni di bassa pressione derivanti dalla dispersione, Abbanoa ha già attivato il servizio sostitutivo con autobotte che stazionerà in località Genna Gonnesa fino al superamento delle criticità.

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