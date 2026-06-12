Lunedì 15 giugno Abbanoa collegherà la nuova condotta di via Sa Salina, a Porto Pino

Nell’ambito dei lavori di riqualificazione della rete idrica in corso nel comune di Sant’Anna Arresi, lunedì 15 giugno i tecnici di Abbanoa saranno operativi in località Porto Pino per provvedere al collegamento alla rete idrica esistente della nuova condotta distributrice realizzata in via Sa Salina. Durante i lavori, che inizieranno alle 8.00 e saranno completati secondo le previsioni intorno alle 17.00, occorrerà interrompere l’erogazione idrica in via Sa Salina e nei vicoli adiacenti. Pertanto, per tutta la durata dell’intervento potranno verificarsi cali di pressione e temporanee interruzioni. Il servizio riprenderà a pieno regime a conclusione delle operazioni.