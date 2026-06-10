La Provincia del Sulcis Iglesiente ha approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione per la messa in sicurezza della SP 79

La Provincia del Sulcis Iglesiente compie un nuovo passo avanti nel programma di miglioramento della viabilità provinciale. Con il decreto deliberativo n. 65 del 3 giugno 2026, il presidente Mauro Usai ha approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) relativo all’intervento di messa in sicurezza e recupero funzionale della strada provinciale 79, per un investimento complessivo di 636.147 euro finanziato attraverso le risorse del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nell’ambito dei programmi straordinari di manutenzione e adeguamento funzionale della rete viaria.

L’approvazione del Documento di Indirizzo alla Progettazione rappresenta l’atto propedeutico che consentirà di avviare le successive fasi progettuali e amministrative necessarie alla realizzazione dell’opera, inserita nella programmazione triennale dei lavori pubblici della Provincia.

L’intervento è finalizzato a migliorare le condizioni di sicurezza e percorribilità della SP 79, un’arteria strategica per i collegamenti del territorio, attraverso opere di manutenzione straordinaria e recupero funzionale della sede stradale.

Il quadro economico prevede 455.000 euro per lavori e oneri della sicurezza e 181.147 euro per somme a disposizione dell’amministrazione, comprensive delle attività tecniche, degli imprevisti e delle spese necessarie alla realizzazione dell’intervento.

«La sicurezza delle nostre strade provinciali rappresenta una priorità assoluta per l’Amministrazione – dichiara il presidente della Provincia del Sulcis Iglesiente, Mauro Usai -. Con l’approvazione del Documento di Indirizzo alla Progettazione della SP 79 avviamo concretamente un percorso che porterà alla riqualificazione di una infrastruttura importante per cittadini, lavoratori e imprese. Stiamo lavorando per recuperare il tempo perduto e garantire una rete viaria più sicura ed efficiente su tutto il territorio provinciale.»

Soddisfazione viene espressa anche dal consigliere provinciale delegato della Viabilità, Sasha Sais: «L’approvazione del Documento di Indirizzo alla Progettazione rappresenta un passaggio fondamentale per dare avvio a un intervento atteso e strategico per il nostro territorio. La SP 79 è una strada importante per i collegamenti interni e necessita di opere che ne migliorino la sicurezza e la funzionalità. Come Provincia stiamo portando avanti una programmazione seria e concreta sulla rete viaria, con l’obiettivo di garantire infrastrutture più sicure, efficienti e adeguate alle esigenze dei cittadini, delle imprese e di tutti gli utenti della strada».

Le risorse per l’opera trovano copertura nel finanziamento ministeriale previsto dal Decreto MIT n. 141/2022 e sono già state inserite nella programmazione finanziaria dell’Ente, con previsione di utilizzo nell’annualità 2027.