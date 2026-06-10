10 June, 2026
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Lavori pubblici

Macchiareddu, dalla Regione oltre 3 milioni di euro per la dorsale consortile

La Giunta regionale, su proposta dell’assessore dell’Industria Emanuele Cani, ha deliberato nella seduta odierna di destinare 3 milioni 120 mila euro a favore del Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari (CACIP) per la realizzazione di interventi urgenti di manutenzione straordinaria nel tratto della dorsale consortile dove il manto stradale risulta in stato di degrado a causa del passaggio dei numerosi veicoli che la percorrono quotidianamente.

«Abbiamo ritenuto di dover accogliere in via prioritaria la richiesta di intervento pervenuta dal Cacip al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza per il traffico veicolare della dorsale di competenza del consorzio, un’infrastruttura strategica per il sistema della mobilità dell’agglomerato industriale di Macchiareddu che sarà interessata da un ulteriore aumento del volume del traffico durante gli imminenti lavori di manutenzione del tratto litoraneo della SS 195», spiega l’assessore Emanuele Cani.

«La dorsale consortile sottolinea Emanuele Caninecessita di interventi molto importanti, stimati in circa 20 milioni di euro, per i quali l’Assessorato dell’Industria si è impegnato a reperire ulteriori risorse per le annualità 2026-2028.»

Lo stanziamento già disposto dalla Giunta, a valere sul Bilancio regionale 2026-2028, sarà ripartito in 2 milioni di euro per l’annualità 2026 e 1 milione 120 mila euro per l’annualità 2027.

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