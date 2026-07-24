Questa mattina l’associazione turistica Live@t Carbonia ha presentato nell’aula consiliare del comune di Carbonia il progetto “Radici del Sulcis”, iniziativa dedicata alla digitalizzazione e alla valorizzazione del Museo Etnografico Tanit di Carbonia.

Il progetto, realizzato con il contributo della Fondazione di Sardegna, nasce con l’obiettivo di preservare e rendere accessibile il patrimonio storico, culturale e identitario del Sulcis attraverso strumenti digitali innovativi, percorsi multimediali e nuove modalità di fruizione del museo.

Hanno partecipato alla conferenza stampa, al fianco del presidente dell’associazione Live@t Sulcis Iglesiente Maxwell Frongia, l’assessore del Turismo e vicesindaco Michele Stivaletta e l’assessore regionale dell’Industria Emanuele Cani.