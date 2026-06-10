10 June, 2026
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Il concerto di Michele Zarrillo ha suggellato il successo della XX edizione della Fiera “Il Sulcis Iglesiente espone” – di Nadia Pische

Successo clamoroso per la ventesima edizione della Fiera “Il Sulcis Iglesiente espone”, evento organizzato dal Consorzio Fieristico Sulcitano, con il contributo del comune di Carbonia, della Provincia del Sulcis Iglesiente, della Regione autonoma della Sardegna, della Fondazione di Sardegna, del Parco Geominerario Storico Ambientale della Sardegna, del Cammino Minerario di Santa Barbara. Stand ed esposizioni varie, complessivamente oltre 300, hanno letteralmente “invaso” il centro della città, offrendo prodotti artigianali e non solo. La partecipazione dei visitatori è stata senza sosta in entrambe le giornate, ma il massimo delle persone è stato raggiunto nelle due serate. Al timone delle presentazioni il noto showman e cantante Giuliano Marongiu che con grande simpatia e bravura ha confermato ancora una volta la sua abilità sul palco.

Nella serata di sabato si sono esibiti il comico e cabarettista Uccio De Santis che con il suo show ha regalato risate a non finire e i Los Locos. Domenica la piazza Roma è stata letteralmente invasa da oltre 800 figuranti in costume che hanno dato vita al più grande ballutundu della Sardegna e poi s’è riempita in ogni ordine di posti con tutta l’area espositiva, quando sul palco è salito il cantante e musicista Michele Zarrillo, vincitore del Festival di Castrocaro nel 1979 e nel 1987 nella categoria “Nuove Proposte” del festival di Sanremo. Un percorso artistico, il suo, che lo vede protagonista di tanti successi entrati nelle nostre memorie e capace di “rievocare” momenti legati alla vita di ognuno di noi. Il pubblico ha cantato con lui per tutto il concerto e lo ha accompagnato con innumerevoli applausi, richiamandolo sul palco anche per il bis.

Questa edizione della Fiera “Il Sulcis Iglesiente espone” lascia un sapore di soddisfazione tra gli organizzatori, ma anche tra tutte le persone che hanno potuto godere di una città viva e partecipativa, pronta a mettersi in gioco per far vedere quanto vale.

Nadia Pische 

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