10 June, 2026
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Torna a Carloforte la “San Pietro Swim”: iscrizioni aperte per la quarta edizione del 28 giugno 2026

La ASD L’Isola di S. Pietro annuncia la quarta edizione della San Pietro Swim – Carloforte, la manifestazione di nuoto in acque libere in programma domenica 28 giugno 2026 nella splendida cornice naturale dell’Isola di San Pietro. L’evento, ormai diventato un appuntamento atteso da sportivi e appassionati del mare, è aperto a tutti gli atleti desiderosi di mettersi alla prova in un’esperienza unica nel suo genere.
Programma della giornata.

Ore 10.00 – Ritrovo atleti in Piazza Pietro Biggio

Ore 12.00 – Partenza gare. A seguire – Rinfresco e premiazioni.

Per la prima volta vengono introdotte la categoria U12 e la categoria paralimpica insieme all’ASD SASPO, ampliando lo spirito inclusivo della manifestazione e aprendo la competizione a un pubblico ancora più ampio.
Pur mantenendo una naturale componente competitiva, la San Pietro Swim nasce con l’obiettivo principale di promuovere inclusione, partecipazione e condivisione – valorizzando lo sport come occasione di incontro, benessere e socialità. La manifestazione si rivolge non soltanto agli agonisti, ma a chiunque voglia vivere una giornata dedicata allo sport, alla natura e al mare, immerso nei paesaggi che rendono unico il territorio carlofortino.
La manifestazione rappresenta inoltre un sentito omaggio alla memoria di Bruno De Silvestri, caro amico e grande atleta profondamente legato al mare, che continua a
vivere nel ricordo e nell’affetto di tutta la comunità sportiva.

Iscrizioni e regolamento: sanpietroswim@gmail.com (La casella mail dell’associazione non viene utilizzata per la gestione delle iscrizioni.

Contatti ASD L’Isola di San Pietro – Carloforte

www.lisoladipietro.it

sanpietroswim@gmail.com

345 456 9972

Instagram: @lisoladipietro_asd

Facebook: ASD L’Isola di S. Pietro

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