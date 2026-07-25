Inistrada 2026: musica, spettacolo e street food animano il centro storico di Guspini

Venerdì 31 luglio il centro storico di Guspini torna a essere protagonista con la settima edizione di Inistrada, l’appuntamento dedicato alla musica, allo spettacolo, allo street food e alla valorizzazione delle attività e degli spazi urbani del paese.

A partire dalle ore 20:00, le vie e le piazze di Guspini si trasformeranno in un grande palcoscenico diffuso, animato da sei postazioni musicali, oltre venti stand, attività di intrattenimento dedicate ai bambini e numerose proposte rivolte a cittadini, visitatori, famiglie e giovani.

Il percorso musicale animerà il centro storico per culminare a mezzanotte in Piazza XX Settembre, dove sarà protagonista eroCaddeo, giovane cantautore pop distintosi nel panorama musicale italiano grazie a una scrittura intima e autentica, al successo dei singoli “luglio” e “punto” e al secondo posto conquistato a X Factor Italia.

L’iniziativa è promossa dal comune di Guspini, con il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna e della Fondazione di Sardegna, la collaborazione della Pro Loco Guspini e l’organizzazione dell’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo. L’evento si avvale della direzione artistica di Giorgio Cinus.

«Inistrada – dichiara l’assessora della Cultura del comune di Guspini, Miriam Floris – ha costruito negli anni occasioni di incontro, partecipazione e condivisione, coinvolgendo le cittadine e i cittadini e valorizzando le realtà produttive locali che rendono viva Guspini.»

«Investire su eventi trasversali come Inistrada – afferma Federico Pilloni, assessore delle Attività produttive e del Commercio del comune di Guspini – significa investire sulle attività commerciali, vero pilastro del centro urbano. La formula è sempre stata vincente: unire la naturale attitudine alla condivisione e alla socialità del cibo con la musica. Sei stage dedicati alle cover band e alle band locali e un main stage in Piazza XX Settembre per il gran finale e il DJ set.»

Durante la serata sarà possibile attraversare e vivere il paese, assistere alle esibizioni dal vivo degli artisti e riscoprire gli spazi pubblici in una dimensione nuova, dinamica e partecipata. La musica accompagnerà il pubblico lungo un itinerario capace di collegare le diverse anime del centro urbano, fino al momento conclusivo affidato al live show di eroCaddeo.

«L’idea alla base di Inistrada è trasformare il centro storico di Guspini in un grande palcoscenico diffuso, nel quale la musica accompagni il pubblico alla scoperta degli spazi, delle attività e delle energie della comunità – dichiara il direttore artistico Giorgio Cinus -. Abbiamo costruito un programma eterogeneo, capace di parlare a generazioni e sensibilità differenti: dalle grandi pagine della musica italiana e internazionale, reinterpretate dalle tribute band, alla valorizzazione degli artisti del territorio, fino alla proposta contemporanea di eroCaddeo, protagonista del live show conclusivo in Piazza XX Settembre. Le sei postazioni non saranno semplici punti di spettacolo, ma parti di un unico percorso pensato per creare movimento, incontro e partecipazione. Inistrada vuole offrire una serata da vivere interamente, attraversando il paese e lasciandosi coinvolgere dalla musica, dall’intrattenimento e dall’atmosfera che si creerà nelle vie e nelle piazze di Guspini.»