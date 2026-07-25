Un anno di sport, crescita e comunità celebrato nella conviviale del 3° torneo sociale

La serata del 24 luglio 2026, presso la suggestiva locanda “La Rosella” di Giba, ha segnato uno dei momenti più attesi dell’anno sportivo dell’ASD Masainas Tennis Club: la conviviale di premiazione del 3° torneo sociale di tennis, appuntamento che unisce sport, amicizia e spirito di comunità.

In un’atmosfera gioiosa e partecipata, soci e invitati hanno condiviso una cena dal sapore estivo, accompagnata da un menù ricco e curato, che ha valorizzato la convivialità e il piacere dello stare insieme. Prima delle premiazioni, il presidente dell’ASD Masainas ha rivolto un saluto caloroso ai presenti, ripercorrendo i principali traguardi dell’anno sociale e delineando con entusiasmo le prospettive per il futuro.

Nel suo intervento, il presidente ha ricordato il successo del 3º torneo sociale, svoltosi dal 10 aprile al 2 giugno 2026, aperto a tutti i soci e articolato in gare di singolare e doppio.

Ha inoltre evidenziato la partecipazione crescente ai corsi di tennis, attivi dal 1° settembre 2025 al 17 giugno 2026, che hanno accompagnato atleti di ogni età e livello.

Un passaggio significativo è stato dedicato al progetto educativo e inclusivo “Racchette per crescere insieme”, realizzato con gli istituti scolastici del territorio, che ha coinvolto gli studenti dal 7 ottobre 2025 al 30 aprile 2026.

Il Presidente ha quindi espresso un sincero ringraziamento all’Amministrazione comunale di Masainas per il sostegno costante alle attività del Club. Il sindaco, presente alla serata, ha preso la parola complimentandosi per i risultati raggiunti e per la capacità dell’associazione di promuovere sport, inclusione e partecipazione.

A seguire, si è svolta la premiazione ufficiale del torneo, momento atteso e applaudito dai presenti. Per celebrare l’evento, è stata tagliata una splendida torta commemorativa, decorata con elementi marini e sportive.

Il brindisi finale ha suggellato una serata che ha saputo unire entusiasmo, riconoscimenti e spirito di comunità.

La conviviale del 3° torneo sociale si conferma così un appuntamento simbolo dell’ASD Masainas: un momento in cui lo sport diventa occasione di incontro, crescita e condivisione, proiettando il Club verso un nuovo anno di attività, progetti e passioni condivise.