Calasetta pronta per il Mondiale OpenSkiff: 166 iscritti da 13 nazioni

Il conto alla rovescia è ormai entrato nella fase decisiva. Dal 25 al 31 luglio Calasetta ospiterà il Campionato del Mondo OpenSkiff 2026, organizzato dalla Lega Navale Italiana Sezione Sulcis, su delega della Federazione Italiana Vela e in collaborazione con l’International Open Skiff Class Association.

Borgo marinaro di origine tabarchina e autentica perla del Sulcis, Calasetta accoglierà giovani velisti e accompagnatori in un contesto nel quale sport, natura e tradizioni si incontrano. Le case bianche del centro storico, la Torre Sabauda, le spiagge di Sottotorre, Le Saline e Spiaggia Grande, insieme agli scorci verso l’isola di San Pietro, rendono la località una destinazione particolarmente suggestiva anche dal punto di vista turistico. Le acque del Canale di San Pietro rappresentano inoltre un campo di regata tecnico e versatile, già teatro di importanti manifestazioni internazionali. La Lega Navale Italiana Sezione Sulcis ha maturato negli anni una consolidata esperienza organizzativa, ospitando tra gli altri il Mondiale OpenSkiff del 2021, il Mondiale RS Aero del 2023, l’Eurochallenge OpenSkiff e il Campionato Italiano Team Race per Circoli del 2025.

L’OpenSkiff è un singolo giovanile inserito nell’attività della Federazione Italiana Vela, capace di unire il confronto agonistico a una dimensione dinamica e coinvolgente. Alle regate si affiancano infatti momenti di socialità e attività a terra, elementi centrali nella filosofia della classe.vUna delle caratteristiche più riconoscibili è l’arbitraggio direttamente in acqua. I concorrenti sono invitati a riconoscere un’eventuale infrazione e a eseguire immediatamente la relativa penalità, mentre gli arbitri seguono le prove e intervengono nei casi previsti. Molte situazioni vengono così risolte sul campo, favorendo la conoscenza delle regole, la responsabilità personale e la correttezza sportiva. L’entry list comprende provvisoriamente 166 registrazioni da 13 nazioni, suddivise tra 62 Under 13 e 104 Under 17. L’Italia presenta la delegazione più numerosa con 67 atlete, 31 Under 13 e 36 Under 17. Seguono la Polonia con 25 concorrenti, la Francia con 24, il Giappone con 8, Germania e India con 6 ciascuna, Stati Uniti con 4, Ungheria e Nuova Zelanda con 3, Australia e Lituania con 2 e Canada con una concorrente. Le attività inizieranno venerdì 24 luglio con l’arrivo delle squadre, le prime registrazioni e la distribuzione delle imbarcazioni charter. Sabato 25 e domenica 26 saranno dedicati ai controlli delle attrezzature e al completamento delle procedure, prima della practice race e della cerimonia di apertura previste domenica. Le regate valide per l’assegnazione dei titoli mondiali si svolgeranno da lunedì 27 a venerdì 31 luglio. Giovedì 30 è prevista la cena ufficiale, mentre la premiazione concluderà la manifestazione nel pomeriggio dell’ultima giornata.