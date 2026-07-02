Dal passato al presente: successo per il convegno internazionale sul tiro con l’arco a Carbonia e San Giovanni Suergiu

Il gesto ancestrale di scoccare una freccia racchiude in sé millenni di storia, cultura e tecnologia. Questo affascinante connubio è stato il cuore pulsante di “Gesto, funzione, significato”, il prestigioso Convegno Scientifico Internazionale interamente dedicato al tiro con l’arco, che si è tenuto venerdì 26 giugno a Carbonia (presso il Museo archeologico Villa Sulcis) e sabato 27 giugno a San Giovanni Suergiu (nell’Aula consiliare).

L’evento ha offerto uno straordinario viaggio diacronico e multidisciplinare, capace di unire archeologia, tradizione e contemporaneità, analizzando i percorsi materiali, simbolici e sociali legati all’arco dall’antichità fino ai giorni nostri.

Un viaggio tra scienza e passione

Ideato e organizzato dagli archeologi Marco Matta, Alessandra Gaviano e Giacomo Paglietti in strettissima sinergia con l’ASD Arco Club San Giovanni Suergiu affiliata alla FITARCO partnership dell’evento, il convegno ha ospitato studiosi e ricercatori di spicco appartenenti a università e istituti di ricerca sia italiani sia internazionali.

Nelle due giornate di studio sono stati sviscerati temi di altissimo valore scientifico e sportivo:

• La tecnologia e i materiali: dalle tecniche costruttive preistoriche ed egizie all’evoluzione dell’arco nel mondo romano, bizantino e nell’Europa medievale.

• Antropologia e Biologia: l’analisi dei marcatori scheletrici che svelano lo stile di vita, lo sforzo fisico e le patologie degli antichi arcieri.

• Simbolo e Identità: il ruolo dell’arco come espressione rituale, sociale e identitaria nelle diverse comunità del passato (con un focus speciale sulla Sardegna preistorica e nuragica) fino a giungere alla disciplina sportiva e agonistica moderna.

• Disciplina sportiva: L’evoluzione dell’arcieria da strumento di caccia e di guerra a pratica puramente agonistica e olimpica. Analizzati gli aspetti psicologici della massima concentrazione, la biomeccanica del gesto atletico contemporaneo, le moderne tipologie di arco sportivo, l’inclusività del tiro con l’arco, e le varie competizioni agonistiche.

Un successo corale: i ringraziamenti

La perfetta riuscita di una manifestazione di tale portata internazionale è stata possibile solo grazie a un eccezionale lavoro di squadra. Gli organizzatori desiderano rinnovare il più profondo ringraziamento a tutti i partecipanti, ai relatori per l’alto livello degli interventi e ai membri del Comitato scientifico.

Un ringraziamento istituzionale speciale va ai comuni ospitanti di San Giovanni Suergiu e Carbonia, all’Università degli studi di Cagliari (UniCa), alla FITARCO (Federazione Italiana Tiro con l’Arco) e al Consorzio Sistema Culturale Sardegna.

L’evento ha beneficiato della preziosa collaborazione di una rete fittissima di partner territoriali e culturali nonché sportivi come l’importante patrocinio della FITARCO Nazionale e del Comitato FITARCO Sardegna, ed inoltre:

• Soprintendenza ABAP Cagliari, Oristano e Sud Sardegna;

• Sistema Museale di Carbonia (SIMUC);

• Pro Loco di San Giovanni Suergiu;

• Associazione Culturale Quadrifoglio ’95;

• Associazione Culturale D’Altra Parte;

• Società Umanitaria e Fabbrica del Cinema di Carbonia;

• Sistema Bibliotecario Interurbano del Sulcis;

• Traces in Time e UNICApress;

Un ringraziamento speciale degli organizzatori va all’ASD Arco Club San Giovanni Suergiu, per il loro immenso supporto logistico, l’entusiasmo contagioso e la straordinaria professionalità dimostrate sia nei lunghi mesi di preparazione sia durante le giornate del convegno sono stati il vero motore di questo memorabile appuntamento scientifico e culturale.

Il Sulcis si conferma così non solo una terra dalle profonde radici storiche, ma anche un centro nevralgico di divulgazione e ricerca scientifica. Un territorio capace di guardare al futuro coniugando le tradizioni più antiche alla modernità, proprio come avviene nel tiro con l’arco, considerato tra gli sport con le radici più antiche tra quelli praticati nell’era moderna.