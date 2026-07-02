Il Cammino Minerario di Santa Barbara in viaggio con RDS Summer Festival

a musica incontra il turismo lento. Grazie alla collaborazione con l’RDS Summer Festival, la Fondazione del Cammino Minerario di Santa Barbara porta nelle piazze italiane il racconto di un territorio unico, fatto di paesaggi, storia, cultura e comunità. Un viaggio che attraversa il Sulcis Iglesiente, l’Arburese e il Guspinese e che trova proprio a Iglesias il suo punto di partenza e di arrivo, con la città a rappresentare il momento culminante di un percorso di collaborazione che ha accompagnato tutte le tappe dell’edizione 2026.

Nel corso degli appuntamenti dell’RDS Summer Festival, l’evento musicale itinerante di RDS 100% Grandi Successi che ha fatto tappa a Genova, Rimini, Monopoli e che sabato 4 luglio arriva a Iglesias, il Cammino Minerario di Santa Barbara è stato presente con le immagini e il logo, proiettato sui maxi schermi delle piazze che hanno ospitato il tour, offrendo a migliaia di spettatori l’opportunità di scoprire un itinerario unico nel panorama nazionale, capace di attraversare i paesaggi, la storia e le comunità attraversate dal cammino e che, ogni anno, attira un numero crescente di camminatori provenienti dall’Italia e dall’estero.

A rafforzare ulteriormente questo racconto a Iglesias sarà la presenza sul palco di Tom Search, ambassador del Cammino Minerario di Santa Barbara. Dopo aver percorso integralmente il Cammino nelle scorse settimane, il creator racconterà al pubblico la propria esperienza, condividendo emozioni, incontri e luoghi vissuti lungo gli oltre 500 chilometri dell’itinerario. Una testimonianza autentica che contribuirà a far conoscere il Cammino a un pubblico sempre più ampio, valorizzandone i paesaggi, il patrimonio minerario, le tradizioni e l’accoglienza dei nostri territori.

«La collaborazione con RDS Summer Festival rappresenta un’importante opportunità per raccontare il Cammino Minerario di Santa Barbara ben oltre i confini della Sardegna – ha dichiarato Mauro Usai, presidente della Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara -. Essere presenti lungo tutte le tappe del tour con un nostro video promozionale e poter condividere dal palco di Iglesias l’esperienza vissuta da Tom Search significa portare il nostro territorio davanti a migliaia di persone, mostrando un modello di turismo che mette al centro il paesaggio, la storia, la cultura e le comunità locali. Il Cammino è molto più di un itinerario escursionistico: è uno strumento di valorizzazione territoriale che unisce il Sulcis Iglesiente, l’Arburese e il Guspinese in un’unica grande destinazione di turismo lento, capace di generare sviluppo, sostenere l’economia locale e creare nuove opportunità per le imprese ricettive, le attività produttive e gli operatori che ogni giorno contribuiscono ad accogliere i camminatori.»

La collaborazione con RDS Summer Festival si inserisce nella più ampia strategia di promozione nazionale e internazionale portata avanti dalla Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara per consolidare il Cammino come una delle principali destinazioni italiane.