Venerdì 26 giugno a Carbonia e sabato 27 giugno a San Giovanni Suergiu si terrà convegno scientifico internazionale “Gesto, funzione, significato: il tiro con l’arco tra archeologia, tradizione e contemporaneità”

Il 26 e 27 giugno 2026 si terrà il convegno scientifico internazionale “Gesto, funzione, significato: il tiro con l’arco tra archeologia, tradizione e contemporaneità”. Percorsi materiali, simbolici e sociali dall’antichità al presente, organizzato dagli archeologi Marco Matta, Alessandra Gaviano, Giacomo Paglietti e da Vannuccio A. Serafini con l’ASD Arco Club San Giovanni Suergiu.

L’evento è stato organizzato grazie al patrocinio e al contributo del comune di San Giovanni Suergiu e del Consorzio Sistema Culturale Sardegna e patrocinato dal comune di Carbonia, dall’Università degli Studi di Cagliari e dalla Federazione Italiana Tiro con l’Arco, in collaborazione con la Società Umanitaria e la Fabbrica del Cinema di Carbonia.

La manifestazione si terrà venerdì 26 giugno presso il museo archeologico Villa Sulcis di Carbonia e sabato 27 giugno presso l’aula consiliare del comune di San Giovanni Suergiu. Il convegno si propone di esplorare, in prospettiva interdisciplinare e diacronica, la storia, la funzione e il significato del tiro con l’arco in differenti contesti culturali e cronologici, indagando la pratica arcieristica non soltanto come disciplina agonistica ma anche come espressione simbolica, sociale e identitaria. Il programma vede la partecipazione di ricercatori affiliati a università e istituti di ricerca italiani e internazionali.

Il convegno vede, inoltre, la collaborazione della Soprintendenza ABAP, delle associazioni culturali Quadrifoglio ’95, D’Altra Parte, della Pro Loco San Giovanni Suergiu, del Sistema Bibliotecario Interurbano del Sulcis, di UNICApress e della rivista Traces in Time.