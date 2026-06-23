Dalla ricerca sulle politiche abitative al design della comunicazione: AREA firma due protocolli di intesa con le università sarde
AREA ha sottoscritto due distinti protocolli d’intesa con le università sarde, rafforzando in modo strutturale il rapporto tra l’ente regionale per l’edilizia abitativa e il sistema universitario dell’Isola sui temi della casa, della rigenerazione urbana e della qualità dell’abitare.
Il primo accordo è stato siglato con il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura dell’Università degli Studi di Cagliari, nell’ambito del Centro interdipartimentale CAMI – Centro Ricerche sulla Casa e il Mercato Immobiliare. Il protocollo istituisce una collaborazione stabile su politiche abitative, edilizia residenziale pubblica, rigenerazione urbana e strumenti di analisi del mercato immobiliare, con attività di ricerca applicata, formazione e supporto tecnico-scientifico alle politiche pubbliche.
«La sottoscrizione del protocollo d’intesa con AREA rappresenta un passaggio importante per rafforzare la collaborazione tra università e istituzioni sui temi dell’abitare e delle politiche per la casa – dichiarano Ivan Blečić, direttore del CAMI dell’Università di Cagliari, e Valeria Saiu, vicedirettrice del Centro -. L’accordo
consentirà di sviluppare attività di ricerca, strumenti di valutazione delle politiche pubbliche e scenari progettuali innovativi, con una forte attenzione ai bisogni del territorio e alla qualità dell’abitare.»
Il secondo protocollo è stato invece siglato con il Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica dell’Università degli Studi di Sassari. La collaborazione si concentra su attività di ricerca, didattica e comunicazione, coinvolgendo studenti e docenti in percorsi progettuali e laboratori dedicati anche alla dimensione narrativa e culturale del programma di manutenzione straordinaria “Rinnovarea”.
Il progetto infatti prevede lo sviluppo di strumenti comunicativi e oggetti simbolici come targhe ceramiche ispirate alla tradizione INA-Casa, che saranno realizzate con il contributo degli studenti dei corsi di design.
«Il laboratorio animazionedesign del DADU-UNISS avvia con entusiasmo la sua collaborazione con AREA – afferma il prof. Nicolò Ceccarelli, professore ordinario in design -. Nei prossimi tre anni condurremo una ricerca che ci vede coinvolti con i nostri studenti e con risorse creative del territorio, mettendo la nostra esperienza nel campo del design della comunicazione a supporto di un programma con cui trasmettere la portata e la forte carica ideale del programma RinnovAREA.»
«Per AREA – aggiunge l’amministratore unico Matteo Sestu – questi protocolli rappresentano un passaggio strategico fondamentale. Uscire da una logica di isolamento istituzionale e costruire un dialogo stabile con le università sarde significa non solo rafforzare la capacità dell’ente di leggere i bisogni dell’abitare contemporaneo, ma avere la possibilità di ricevere stimoli e suggestioni utili a migliorare l’Azienda in termini operativi e di valore pubblico.»
Nella foto di copertina Matteo Sestu, amministratore unico di AREA
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