Prende forma un progetto di collaborazione tra l’Associazione Villaggio Normann e il Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura dell’Università degli studi di Cagliari

L’Associazione Villaggio Normann OdV inaugura il 2026 consolidando la propria missione attraverso una nuova importante sinergia con il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura (DICAAR) dell’Università degli Studi di Cagliari. Questa collaborazione, che vede il coinvolgimento diretto di UNICA Space Force – collettivo di ricerca multidisciplinare attivo presso la Scuola di Architettura – nasce dalla volontà comune di adottare un modello di partecipazione attiva per la rigenerazione dello storico insediamento minerario.

Il partenariato sta prendendo forma operativa mediante di una serie di incontri e sopralluoghi tecnici guidati dai docenti coordinatori Ivan Blečić, direttore del dipartimento, e Carlo Atzeni, professore ordinario. L’intento comune è quello di trasformare il Villaggio Normann in un laboratorio di sperimentazione sociale e pedagogica, dove la conservazione del patrimonio architettonico e storico si intreccia con una visione strategica di sviluppo sostenibile.

Attraverso una serie di interventi coordinati, il progetto mira a sostenere la crescita della comunità locale, impegnata quotidianamente nello studiare e preservare la memoria del passato. L’azione congiunta tra l’Ateneo cagliaritano e l’Associazione punta dunque a innescare processi di rigenerazione urbana e culturale capaci di restituire centralità a un sito di straordinario valore identitario, promuovendo al contempo una nuova consapevolezza collettiva sul recupero dei paesaggi minerari sardi.

Foto: volontari al lavoro. credits free Villaggio Normann OdV.