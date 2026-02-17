17 February, 2026
MENU
mobile-logo
HomeCulturaPrende forma un progetto di collaborazione tra l’Associazione Villaggio Normann e il Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura dell’Università degli studi di Cagliari
Cultura

Prende forma un progetto di collaborazione tra l’Associazione Villaggio Normann e il Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura dell’Università degli studi di Cagliari

0
180Views

L’Associazione Villaggio Normann OdV inaugura il 2026 consolidando la propria missione attraverso una nuova importante sinergia con il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura (DICAAR) dell’Università degli Studi di Cagliari. Questa collaborazione, che vede il coinvolgimento diretto di UNICA Space Force – collettivo di ricerca multidisciplinare attivo presso la Scuola di Architettura – nasce dalla volontà comune di adottare un modello di partecipazione attiva per la rigenerazione dello storico insediamento minerario.

Il partenariato sta prendendo forma operativa mediante di una serie di incontri e sopralluoghi tecnici guidati dai docenti coordinatori Ivan Blečić, direttore del dipartimento, e Carlo Atzeni, professore ordinario. L’intento comune è quello di trasformare il Villaggio Normann in un laboratorio di sperimentazione sociale e pedagogica, dove la conservazione del patrimonio architettonico e storico si intreccia con una visione strategica di sviluppo sostenibile.

Attraverso una serie di interventi coordinati, il progetto mira a sostenere la crescita della comunità locale, impegnata quotidianamente nello studiare e preservare la memoria del passato. L’azione congiunta tra l’Ateneo cagliaritano e l’Associazione punta dunque a innescare processi di rigenerazione urbana e culturale capaci di restituire centralità a un sito di straordinario valore identitario, promuovendo al contempo una nuova consapevolezza collettiva sul recupero dei paesaggi minerari sardi.

Foto: volontari al lavoro. credits free Villaggio Normann OdV.

POST TAGS:
FOLLOW US ON:
RWM Italia: il MASE
Incidente stradale i

giampaolo.cirronis@gmail.com

Rate This Article:
RELATED ARTICLES
Università
La sala conferenze d
Istruzione
Il progetto UNICAsa
Eventi
Dal 15 al 20 settemb
NO COMMENTS

LEAVE A COMMENT

La Provincia del Sulcis Iglesiente

La Provincia del Sulcis Iglesiente è un giornale indipendente che ha iniziato le pubblicazioni il 22 dicembre 1995. È nato come spazio libero per gli interventi di quanti hanno qualcosa da dire e proporre per descrivere il territorio, promuoverlo e quindi migliorarlo.

Sede Legale
Via Cristoforo Colombo 20
09013 Carbonia (SU)
Tel. e Fax 0781 670155
Mail: giampaolo.cirronis@gmail.com

© 1995-2025 La Provincia del Sulcis Iglesiente

Powered by ENKEY WEB AGENCY