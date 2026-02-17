17 February, 2026
MENU
mobile-logo
HomeCronacaIncidente stradale in via Torino, a Uta. Sul posto i vigili del fuoco di Iglesias
Cronaca

Incidente stradale in via Torino, a Uta. Sul posto i vigili del fuoco di Iglesias

0
184Views

Nella tarda mattinata la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Iglesias è intervenuta per incidente stradale, in via Torino, a Uta, per un’auto ribaltata sulla carreggiata.
I vigili del fuoco, giunti sul posto, hanno delimitato l’area, estricato una donna che era alla guida dell’utilitaria, affidandola al personale sanitario intervenuto con un’ambulanza, fortunatamente dichiarata illesa
dopo gli accertamenti effettuati e hanno poi provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e della sede stradale.
Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine per gli adempimenti di competenza.

FOLLOW US ON:
Prende forma un prog
Oggi è stato deposi

giampaolo.cirronis@gmail.com

Rate This Article:
RELATED ARTICLES
Cronaca
Ieri, a causa delle
Cronaca
Il sindaco di Calase
Cronaca
Sarroch: incidente s
NO COMMENTS

LEAVE A COMMENT

La Provincia del Sulcis Iglesiente

La Provincia del Sulcis Iglesiente è un giornale indipendente che ha iniziato le pubblicazioni il 22 dicembre 1995. È nato come spazio libero per gli interventi di quanti hanno qualcosa da dire e proporre per descrivere il territorio, promuoverlo e quindi migliorarlo.

Sede Legale
Via Cristoforo Colombo 20
09013 Carbonia (SU)
Tel. e Fax 0781 670155
Mail: giampaolo.cirronis@gmail.com

© 1995-2025 La Provincia del Sulcis Iglesiente

Powered by ENKEY WEB AGENCY