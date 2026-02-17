Incidente stradale in via Torino, a Uta. Sul posto i vigili del fuoco di Iglesias

Nella tarda mattinata la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Iglesias è intervenuta per incidente stradale, in via Torino, a Uta, per un’auto ribaltata sulla carreggiata.

I vigili del fuoco, giunti sul posto, hanno delimitato l’area, estricato una donna che era alla guida dell’utilitaria, affidandola al personale sanitario intervenuto con un’ambulanza, fortunatamente dichiarata illesa

dopo gli accertamenti effettuati e hanno poi provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e della sede stradale.

Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine per gli adempimenti di competenza.