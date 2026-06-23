Donne Democratiche, si apre la fase di partecipazione alla Conferenza regionale: iscrizioni entro il 28 giugno 2026

Si è ufficialmente costituito il Comitato di Garanzia della Conferenza regionale delle Donne Democratiche, che ha eletto alla Presidenza Elsa Ranno.

Fanno parte del comitato: Marinella Boi, Deborah Bombagi, Alba Canu, Rossana Concas, Paola Deiana, Ivana Dettori, Silvia Maludrottu, Angela Murruncheddu, Giannarita Mele, Bani Micali, Simonetta Ulargiu, quest’ultima designata dalla segreteria provinciale del Sulcis Iglesiente.

Il comitato accompagnerà il percorso verso la Conferenza regionale, garantendo correttezza e partecipazione in tutte le sue fasi.

Si apre ora una fase di iscrizioni e coinvolgimento nei territori, con l’obiettivo di favorire la più ampia partecipazione possibile. Alla Conferenza potranno aderire iscritte e non iscritte al Partito Democratico, insieme a donne del mondo associativo, sindacale e civico.

La scadenza per le adesioni è fissata al 28 giugno 2026.

L’iscrizione dovrà essere effettuata nella piattaforma: https://share.google/ZdT1V5FWXMJhMAoE8 .

Prima della Conferenza regionale, prevista indicativamente per metà settembre, si svolgeranno le Conferenze provinciali per l’elezione delle delegate.

Sarà quindi un percorso ampio, inclusivo e partecipato, capace di valorizzare il contributo delle donne dei diversi territori.

«Questa iniziativa nasce dalla consapevolezza che le donne rappresentano una risorsa fondamentale per affrontare le grandi sfide dei territori: lavoro, servizi, sanità, contrasto alla violenza di genere e disuguaglianze ancora presenti – dice Simonetta Ulargiu -. È importante creare spazi di partecipazione che consentano alle donne di essere protagoniste delle scelte che riguardano il futuro delle comunità. Questa sarà una “casa” delle donne, in cui potranno riconoscersi e agire in piena autonomia, costruendo insieme percorsi, priorità e decisioni.»