Mitigazione del rischio idrogeologico. Paola Deiana: «Fondi Mite anche per Alghero, Buggerru, Furtei e Villaputzu»

Saranno Alghero, Buggerru, Furtei e Villaputzu i comuni sardi a beneficiare di circa 13 milioni di euro disposti dal Mite per la mitigazione del rischio idrogeologico.

Lo fa sapere la deputata del Movimento 5 Stelle Paola Deiana, che spiega: «Nello specifico, gli interventi ammessi a finanziamento sono per il Ponte sulla strada provinciale 44 sul canale Urune ad Alghero per un importo di 7 milioni 440mila euro; opere di consolidamento del versante Nord-Occidentale del Monte Rosmarino a Buggerru per un importo di 1 milione 787mila 842,61 euro; eliminazione copertura canale Riu Mortu a Furtei per un importo di 1 milione 200mila euro; interventi Ponte sul Rio Flumini Durci a Villaputzu per un importo di 2 milione 330mila euro».

Antonio Caria