Vallermosa e Siliqua: al via gli interventi di manutenzione sulla statale 293

Sono iniziati, tra Vallermosa e Siliqua, i lavori di manutenzione di due strutture situate sulla strada statale 293 “di Giba”.

Gli interventi riguardano la riqualificazione di un ponte ad arco e di un’opera idraulica e il contestuale rifacimento della pavimentazione, l’istallazione di nuove barriere di sicurezza e il rifacimento della segnaletica. Il costo è di un milione 400mila euro.

«I lavori – spiega l’Anas – avranno una durata di 6 mesi e rendono necessaria, almeno per i primi 90 giorni, l’interdizione al transito nel tratto compreso tra il chilometro 24 il chilometro 29. Il precorso alternativo, segnalato in loco, è costituito dalle strade provinciali 89 e 88 e dalla strada statale 130.»

Antonio Caria