Si è svolto questa mattina il primo tavolo istituzionale tra il comune di Carbonia e AREA – Agenzia regionale per l’edilizia abitativa, finalizzato all’avvio di un percorso condiviso per la gestione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e, più in generale, per affrontare in modo strutturato le problematiche abitative presenti nel territorio. All’incontro hanno preso parte il sindaco di Carbonia, Pietro Morittu, l’Amministratore Unico di AREA, Matteo Sestu, il direttore generale di AREA, Claudio Castagna, e la segretaria comunale, Antonella Marcello.

Nel corso del confronto è stata condivisa la necessità di costruire un percorso stabile di collaborazione istituzionale tra Comune e AREA, finalizzato alla definizione di un Protocollo d’Intesa che consenta di affrontare in maniera organica e coordinata le principali questioni aperte.

In particolare, il lavoro congiunto sarà orientato alla ricognizione e alla definizione delle procedure di trasferimento di aree e fabbricati, all’ottimizzazione dell’utilizzo del patrimonio disponibile, al chiarimento delle competenze nella gestione delle infrastrutture e alla definizione di interventi coordinati per contrastare situazioni di degrado e criticità nei quartieri.

Particolare attenzione sarà inoltre rivolta al miglioramento delle procedure di assegnazione degli alloggi, al monitoraggio delle posizioni degli assegnatari e al rafforzamento della collaborazione con i servizi sociali, al fine di garantire una presa in carico più efficace delle situazioni di fragilità.

Le parti hanno quindi concordato l’attivazione di un tavolo tecnico–amministrativo permanente, che rappresenterà lo strumento operativo per la definizione condivisa degli interventi e delle azioni da intraprendere.

Il primo tavolo tecnico amministrativo è stato convocato per lunedì 13 aprile presso il Municipio di Carbonia, segnando l’avvio del percorso istituzionale congiunto. L’iniziativa rappresenta un passaggio importante verso una gestione più efficace, coordinata e trasparente del patrimonio abitativo pubblico, con l’obiettivo di dare risposte tangibili ai bisogni della comunità.