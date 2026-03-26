Ricerca, tecnologia e archeologia: il CRS4 al festival “Radici nella storia” di Sant’Antioco, in programma sabato 28 e domenica 29 marzo

Il Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna CRS4 sarà presente al festival di archeologia sulcitana “Radici nella storia”, dedicato alla sperimentazione, alle ricostruzioni e alle applicazioni digitali del patrimonio culturale, in programma il 28 e 29 marzo al museo archeologico Ferruccio Barreca di Sant’Antioco, per presentare le attività di ricerca e le applicazioni sviluppate nell’ambito dei beni culturali.

La mattina di sabato 28 marzo, Ruggero Pintus, ricercatore esperto di informatica visuale e ad alta intensità di dati, presenterà le tecnologie di visual computing applicate ai beni culturali sviluppate al CRS4. Durante la presentazione sarà illustrato il progetto europeo Excalibur, un’iniziativa di rilievo internazionale che vede la collaborazione della Soprintendenza e di 14 partner provenienti da 7 diversi paesi, nel quale, tra i principali casi di studio, figurano le tombe della necropoli punica di Sant’Antioco. Il progetto coniuga metodologie di ricerca archeologica tradizionale con strumenti digitali avanzati di acquisizione, analisi e visualizzazione dei dati, aprendo nuove prospettive per la documentazione e l’interpretazione del patrimonio funerario antico.

Dal pomeriggio di sabato 28 marzo e sino alla sera di domenica 29 marzo, Marco Massa e Federico Bachis, tecnologi esperti di applicazioni interattive in realtà aumentata (AR) e realtà virtuale (VR) nell’ambito delle tecnologie digitali sviluppate al CRS4, saranno presenti nel museo Ferruccio Barreca con una postazione dimostrativa interattiva nella quale il pubblico potrà esplorare ricostruzioni 3D di beni archeologici attraverso tecnologie di realtà aumentata e immersiva. Un’esperienza che permetterà ai visitatori di immergersi nel patrimonio del passato in tempo reale.