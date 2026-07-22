Caro Giacomo 2026: a Perdaxius quattro giorni di arte, gioco e memoria condivisa, dal 23 al 26 luglio

Perdaxius torna a celebrare San Giacomo e Sant’Anna con Caro Giacomo, la festa nella festa che dal 23 al 26 luglio trasforma piazze e vie del paese in un laboratorio diffuso di arte partecipata, gioco e memoria condivisa. Quattro giorni di incontri, installazioni, musica, laboratori e opere nate dal dialogo tra artisti e comunità, aperti a tutte le generazioni.

Curato dall’associazione Cherimus ODV nell’ambito di SPES – Sperimentazione Educativa nel Sulcis Iglesiente, progetto cofinanziato da Impresa Sociale Con i Bambini, Enel Cuore e Fondazione di Sardegna, Caro Giacomo mette al centro la relazione tra arte contemporanea e comunità, trasformando la festa patronale in un’occasione di produzione culturale condivisa. Il comune di Perdaxius ha collaborato all’iniziativa mettendo a disposizione il Centro Sociale come spazio di lavoro e di incontro, e sostenendo tutte le fasi del progetto. Il programma nasce da un’idea di fondo: ogni opera è il risultato di un incontro, di uno scambio di esperienze e competenze tra artisti, bambini, ragazzi, anziani, associazioni e abitanti del paese. Un processo creativo condiviso che rende la comunità non soltanto spettatrice, ma protagonista.

«A Perdaxius l’arte non arriva da fuori: nasce dalle storie che le persone ci hanno raccontato in piazza, dai volti degli abitanti stampati sulle bandierine, dalle mani dei ragazzi che hanno dipinto insieme il tabellone del Gioco dell’Oca. È da questo scambio continuo tra generazioni che prendono forma le opere di questi giorni», sostiene Emiliana Sabiu, cofondatrice di Cherimus.

Giovedì 23 luglio alle 20.30 in via Vittorio Veneto, sarà inaugurata l’opera “Il Manifesto Infinito a Perdaxius”, il lavoro dell’artista Stefania Galegati donato alla comunità di Perdaxius. Stefania Galegati è un’artista e docente di Pittura all’Accademia di Belle Arti di Palermo. La sua pratica artistica, riconosciuta a livello internazionale, si sviluppa attraverso progetti partecipativi che mettono in relazione persone, luoghi e comunità. L’installazione è stata ideata e realizzata insieme a dodici ragazzi e ragazze del Sulcis, nell’ambito di un progetto itinerante nato in Indonesia e passato per l’Abruzzo e la Tanzania, che approda ora, con una nuova tappa, nel Sulcis. Sabato 25 luglio, alle 20.00 in Piazza Dante, è inoltre in programma la proiezione dell’opera.

Alla realizzazione del progetto hanno preso parte anche i ragazzi dell’Iglesiente coinvolti nel progetto SPES. La loro partecipazione è stata resa possibile grazie alla messa a disposizione di un van per il trasporto da Domusnovas a Perdaxius, con la preziosa collaborazione dell’associazione Elda Mazzocchi Scarzella.

Il programma completo

Giovedì 23 luglio

Ore 18.30 – Piazza Dante

Laboratorio Oca Local -– le caselle del Gioco dell’Oca vengono ideate e dipinte insieme, direttamente in piazza.

Ore 19.00 – Piazza Dante / angolo via Battisti

“Le persone sono la festa” -– esposizione di ritratti degli abitanti del paese, a cura di Gioia Matta e Martina Celani. “Cuciamo insieme la festa” – esposizione delle bandierine realizzatedurante i laboratori, a cura di Laura Ennas e Anna Auricchio.

Ore 20.30 – via Vittorio Veneto

“Il Manifesto Infinito a Perdaxius” – inaugurazione dell’opera di Stefania Galegati.

Venerdì 24 luglio

Ore 19.00 – Piazza Dante

“Il Gioco dell’Oca di Perdaxius” – grande partita collettiva (età 5-105), a cura di Roberta Soldi, Laura Ennas e Marco Salaris.

Sabato 25 luglio

Ore 12.00 – Piazza Savoia 5, via Battisti 9

Inaugurazione della tavola di Jacopo Longu dedicata al negozio di fiori di Celestina Argiolas e della scultura di Carlo Spiga, dedicata al negozio di frutta e verdura di Marisa Manca.

Ore 20.30 – Piazza Dante

Proiezione dell’opera “Il Manifesto Infinito” di Stefania Galegati. Presentazione di “Marmellata MIDI”, composizione partecipata a cura dei Trigaríu.

Domenica 26 luglio

Ore 19.00 – Piazza Dante

“Caccia allo scatto vol. 2” – laboratorio di fotografia analogica istantanea durante la processione di Sant’Anna, con esposizione degli scatti, a cura di Martina Celani.

Caro Giacomo conferma così la propria vocazione: fare dell’arte un’occasione di incontroì capace di mettere in relazione generazioni diverse e trasformare la festa patronale in un

laboratorio permanente di comunità. Un progetto in cui bambini, anziani, artisti, commercianti e cittadini diventano coautori delle opere e della festa, lasciando al paese opere, relazioni, memorie e nuovi patrimoni condivisi.