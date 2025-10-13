Venerdì 17 ottobre, a S’Ortu mannu (Villamassargia), verranno presentati i risultati del progetto “Three”

Si terrà il 17 ottobre, alle ore 11.00, presso il parco di S’Ortu Mannu a Villamassargia, l’evento finale della prima annualità del progetto “Three: Open Space Activities for Children, Families and Teachers”. Sarà l’occasione per condividere i risultati con la cittadinanza e presentare il Patto Educativo di Comunità, un documento condiviso dai partner e aperto alla collaborazione di ulteriori associazioni e enti, con il fine di avere un quadro di principi condivisi volti alla promozione dei diritti e delle opportunità formative e culturali per tutti i minori del territorio.

Il progetto “Three: Open Space Activities for Children, Families and Teachers” – ideato dall’associazione Elda Mazzocchi Scarzella e dedicato ai minori delle scuole materne, elementari e medie – è sostenuto dalla Fondazione di Sardegna, attraverso il Bando Scuola, edizione 2024 e ha come obiettivo generale la promozione delle attività didattiche all’aria aperta, attraverso la valorizzazione delle peculiarità naturalistiche e produttive dei tre comuni interessati Villamassargia, Musei e Domusnovas.

Le attività, partite il mese di ottobre 2024, si sono alternate tra uscite didattiche, laboratori musicali, incontri con professionisti del mondo dello sport e della cultura, appuntamenti formativi per famiglie e docenti.

Cuore del progetto sono state le attività di orientamento precoce, con vari professionisti e docenti universitari delle materie STEM, che hanno incontrato i bambini e le bambine, raccontando il loro percorso formativo e lavorativo e proponendo dei laboratori pratici. A titolo di esempio a seguito dell’incontro con l’architetto è stato organizzato un laboratorio di progettazione urbana, mentre grazie all’incontro con l’agronomo i minori si sono sperimentati nell’ideazione di un’impresa agricola.

Tra i partner del progetto anche l’Università degli Studi di Cagliari, che a seguito della firma del protocollo di intesa tra il dipartimento di Pedagogia, psicologia, filosofia e la capofila l’associazione Elda Mazzocchi Scarzella, ha promosso la visita dei bambini e delle bambine in rettorato, lo scorso luglio. Afferma la prof.ssa Gola coordinatrice del Dipartimento: «I bambini e le bambine hanno avuto modo di dialogare con il rettore e di visitare le stanze del palazzo Belgrano con delle guide molto speciali. Un incontro che ci ha fatto capire ancora di più quanto sia importante anticipare le attività di orientamento all’età infantile».

A seguito di questa proficua collaborazione, l’obiettivo per la prossima annualità è l’ideazione della guida universitaria a misura di bambino/a.