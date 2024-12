Martedì 17 dicembre, a Domusnovas, verrà inaugurata l’opera “In cammino” realizzata dalla prof.ssa Artemisia Piera Bua nella cabina Enel di via Fratelli Bandiera

Martedì 17 dicembre, a Domusnovas, dalle ore 10.00 alle ore 11.00 si terrà l’inaugurazione dell’opera “In cammino” realizzata dalla prof.ssa Artemisia Piera Bua nella Cabina di via Fratelli Bandiera. L’opera vuole raffigurare il percorso che unisce i paesi di tradizione mineraria al fine di promuovere nei giovani il territorio, attraverso un turismo lento e il passato lavorativo dei loro nonni, trascorso nel buio delle miniere.

Per l’Associazione Elda Mazzocchi Scarzella si tratta, dopo quella di vico 25 Aprile, della seconda cabina rigenerata grazie al progetto #cabinedautore di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione. In previsione nei prossimi mesi il restyling di una terza cabina, con l’obiettivo di arricchire il paese di Domusnovas grazie alle opere artistiche di artisti. Era stato, infatti, Manu Invisible l’ideatore dell’opera Intrecci, protagonista della prima cabina.

Alla manifestazione di martedì parteciperà l’ing. Roberta Casciello di E-Distribuzione che con noi ha ideato e sostenuto il progetto.



Per il presidente della Fondazione del Cammino di Santa Barbara, Mauro Usai, si tratta di «un'iniziativa lodevole che rispecchia appieno la finalità del bando attraverso il quale, ogni anno, la Fondazione CMSB, eroga contributi a favore di Enti e Associazioni che svolgono una funzione culturale, aggregativa, ricreativa nel territorio del Cammino Minerario di Santa Barbara. Il coinvolgimento della scuola, inoltre, rappresenta un valore aggiunto quale importante momento di condivisione con la comunità: i cammini, infatti, sono un patrimonio culturale e spirituale di inestimabile valore e permettono di promuovere la conservazione e la valorizzazione di percorsi storici e identitari, offrendo alle nuove generazioni la possibilità di vivere il presente poggiandosi sulle solide fondamenta del passato». Presenzieranno poi:– l'artista prof.ssa Piera Artemisia Piera Bua– la dirigente scolastica Marta Putzulu con gli/le insegnanti e tutti i bambini e le bambine della Scuola Primaria del plesso di Via Cagliari e una classe della Scuola Secondaria di Primo Grado– il presidente della Fondazione del Cammino Minerario di Santa Barbara Mauro Usai che ha cofinanziato l'opera– l'amministrazione comunale di Domusnovas– gli amici del Consorzio Natura Viva Sardegna che gestiscono la Grotta San Giovanni protagonista del murale– tutti i cittadini e cittadine interessati e curiosi di sapere di più su questo progetto e sul prossimo– le associazioni del paese Roberta Casciello, responsabile Salute, Sicurezza e Ambiente dell'Area Operativa Sardegna di E-Distribuzione, afferma: «Siamo sempre orgogliosi nel promuovere la Street Art e valorizzare la nostra presenza sul territorio. il progetto Cabine d'Autore ha proprio il fine di trasformare le cabine elettriche in opere di street art. Noti writers e artisti di strada portano la loro creatività, energia e originalità sui muri delle infrastrutture elettriche, trasformandole in elementi di pregio artistico capaci di integrarsi sempre di più nel territorio urbano ed extraurbano. Le centinaia di opere presenti in tutta Italia rappresentano ormai un museo a cielo aperto, tuttora in corso d'opera, per colorare di nuova energia la rete elettrica che diventa così anche una rete artistica».