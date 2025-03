  Ieri pomeriggio, presso la sala polifunzionale di piazza Roma, si è tenuto un incontro incentrato su “Il Just Transition Fund” e le altre opportunità per le imprese del Sulcis Iglesiente

Ieri pomeriggio, la sala polifunzionale di piazza Roma, ha ospitato un incontro incentrato su “Il Just Transition Fund” e le altre opportunità per le imprese del Sulcis Iglesiente, organizzato dalle associazioni Confapi, Reti Professioni Tecniche Sardegna, Confartigianato, Coldiretti, in sinergia con l’Amministrazione Comunale.

L’incontro, moderato dal segretario Confartigianato Imprese Sud Sardegna Pietro Paolo Spada ed introdotto dai saluti istituzionali dell’assessore alle Attività Produttive, Turismo e Sviluppo economico Michele Stivaletta, ha registrato un’ampia e attiva partecipazione da parte di stakeholders, operatori, imprenditori ed artigiani. «Il Just Transition Fund è uno strumento decisivo per rilanciare il Sulcis Iglesiente, un territorio che, dopo aver intercettato ingenti risorse del PNRR, si trova davanti a un vero e proprio turning point, un punto di svolta, un treno sul quale dobbiamo salire con il kit di strumenti necessari per affrontare cotanta sfida. L’incontro di ieri è stato molto utile e proficuo in tal senso», ha detto il sindaco Pietro Morittu.

«Un’occasione importante per discutere e fare il punto della situazioni sui progetti legati al Just Transition Fund con un approccio sinergico ed unitario in cui tutti i players in campo possono dare il proprio contributo per intercettare nel migliore dei modi fondi preziosi destinati allo sviluppo del nostro territorio, facendo rete tra loro», ha aggiunto l’assessore Michele Stivaletta.