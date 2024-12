Il Rotary Club Iglesias martedì 10 dicembre premierà gli alunni che hanno realizzato il libro di ricette “Sa mesa de sos iaius” (La tavola dei nonni)

Il Rotary Club Iglesias martedì 10 dicembre, alle ore 18.30, alla Sala Blu del Centro culturale, premierà gli alunni di due classi delle scuole elementari del “Villaggio Operaio” ex Istituto Comprensivo Eleonora d’Arborea, che hanno realizzato il libro di ricette “Sa mesa de sos iaius” (La tavola dei nonni).

E’ stato un lavoro molto importante per la formazione dei ragazzi che, per realizzarlo, hanno intervistato le nonne sulle antiche ricette che caratterizzavano la loro tavola. Ma le tradizioni spesso ispirano anche le nostre tavole e così è sono state aggiunte al capolavoro dei ragazzi tre ricette preparate da altrettanti chef del territorio. Il risultato è un mix di ricordi e di emozioni che portano il lettore indietro negli anni.

Il libro delle ricette scritte a mano dai bambini, è stato stampato a cura del Rotary Club Iglesias con la partecipazione di alcuni sponsor e le copie verranno destinate alla raccolta fondi da destinare al progetto del Rotary International denominato “END POLIO NOW”, finalizzato all’eradicazione della poliomielite che ha permesso nel corso degli ultimi 35 anni di vaccinare circa 2 miliardi di bambini di età inferiore a 5 anni, assistendo di fatto ad una riduzione mondiale dei casi di polio del 99,9%. Solo due Paesi rimangono polio-endemici: Afghanistan e Pakistan.