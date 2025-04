Poste italiane: Sulcis, le tecniche di indicizzazione raccontate nei podcast di educazione digitale

Si arricchisce di nuovi contenuti il progetto di Educazione Digitale di Poste Italiane. Collegandosi con la sezione dedicata, al link https://www.posteitaliane.it/it/educazione-digitale.html, anche i cittadini sulcitani possono, infatti, possono accedere gratuitamente a podcast e videopodcast tradotti in Lingua Italiana dei Segni per illustrare in modo semplice e accessibile a tutti come lavorano gli algoritmi dei motori di ricerca e le tecniche di ottimizzazione (SEO).

La definizione dell’ordine in cui il motore di ricerca propone i risultati all’utente è un momento cruciale perché incide in modo rilevante sul numero di visite che una pagina web può ricevere.

Gli algoritmi privilegiano i siti che offrono una buona esperienza utente, sia nella navigazione che nella velocità di caricamento delle pagine. L’avvento dell’intelligenza artificiale generativa sta innovando anche i sistemi di indicizzazione, poiché ora i motori di ricerca sono in grado di comprendere anche il contesto, il tono, le sfumature linguistiche di una domanda e fornire risposte sempre più accurate e personalizzate.

Le tecniche SEM (Search Engine Marketing) si compongono di attività a pagamento (SEA) e attività che lavorano in modo organico sui contenuti del sito (SEO), come illustrato nel podcast Tecniche di indicizzazione e SEO da Geronimo Pirro, responsabile Digital Sales & Marketing in Poste Italiane.