Maria Mameli è stata confermata presidente del Rotary Club Carbonia

Si è svolta martedì 9 luglio, nella sala riunioni del Lù Hotel, in via Costituente, a Carbonia, il “Passaggio della Campana” per il rinnovo dell’incarico a presidente del Rotary Club Carbonia alla dottoressa Maria Mameli. Nel corso della breve cerimonia sono stati consegnati riconoscimenti intitolati al fondatore del Rotary, Paul Harris, ad Albano Salis, rappresentante dell’associazione di volontariato “Marevivo” e ai soci Corrado Confalone e Roberto Monticelli.

Ad Albano Salis è stato attribuito il titolo di Paul Harris Fellow in segno di apprezzamento e riconoscenza per il suo tangibile e significativo apporto nel promuovere una migliore comprensione reciproca e amichevoli relazioni tra popoli di tutto il mondo.

Allegato l’album fotografico della serata.