Dal 14 al 17 luglio, a Iglesias, ritorna la flotta del buonumore con la terza edizione dell’Iglesias Buskers Festival

Serata esplosiva il 17 luglio dalle 23.30 in piazza Sella con Didi Mazzilli e Enzo Polidoro (Italia), un duo di personaggi dalla strana natura freak, insieme alla vulcanica Mabò Band, brass band italiana che scorrazza per le strade e i palcoscenici più prestigiosi del mondo con il loro originalissimo spettacolo, e all’Ente Clown & Clown.

Ecco gli artisti di questa terza edizione. Txema Muñoz (Spagna) e i suoi inganni teatrali: le sue storie sono diverse, me le emozioni sono le stesse in ogni parte del pianeta; Pina Loches (Francia), una ragazza pin-up che vuole andare al mare: un assolo divertente, commovente, sensibile, raffinato e retro; il grande acrobata Maurizio Villaroel (Cile) – “Mistral” nello spettacolo da brivido al palo cinese “Fidati di me” che in maniera divertente trasmette un bel messaggio di positività; Monsieur Pif – Le Saadikh – Grand Fakir Mondial (Francia), un clown, solo, nomade, che sogna la vita degli altri, alla ricerca di incontri e piccoli piaceri. Stavolta spera di diventare un grande fachiro; dal Cile Mr Dyvinets e il suo vorticare ipnotico che combina energia, risate, meraviglia, tecnica della ruota e bicicletta acrobatica; Double V – Hinner Dragon (Malesia e Taiwan) e le loro acrobazie impossibili, una celebrazione dell’unione e della perseveranza; Bedlam Oz (Australia – Regno Unito), compagnia del teatro di strada fisico e visivo che anima gli spazi con stile, fantasia, eleganza e grazia; il Duo Tobarich, Maurizio Villaroel e Francisco Rojas (Cile), acrobati, atleti, artisti incredibili dove forza, equilibrio, estetica, fiducia e concentrazione si riuniscono per dare vita a figure di eccezionale impatto visivo; la storica Compagnie Albedo (Francia) con il suo spettacolo itinerante, umoristico e dirompente, sotto forma di un duo di marionette-bodyguard, esilaranti; dal Brasile Ajace e i suoi canti senza tempo tra musica tradizionale brasiliana, jazz, pop, rock dalla dolcezza, espressività e voce uniche; i Mattacchioni Volanti (Italia), ovvero i fratelli Mauro e Massimo, divertenti e provocatori, mettono in discussione la logica e la legge della fisica, tra illusione ottica e capolavoro di ingegneria; Toni Dimondi (Spagna) e lo spettacolo “Kon Karma” con le sue irresistibili marionette: dall’intaglio del legno alle bellissime storie, piene di comicità, poesia e musica; Andreanne Thiboutot (Canada), con “Hoopelai” porta una commedia romantica in cui una donna elegante scalda i cuori, stordisce e fa girare con grande abilità i suoi hula hoops.

Grazie alla collaborazione tra le associazioni, Vainscena, Cammino Solidale e l’ANFFAS di Iglesias (Associazione Nazionale di Famiglie e Persone con Disabilità Intellettiva e Disturbi del Neurosviluppo), sono stati coinvolti alcuni giovani di Iglesias che hanno potuto apprendere in questi mesi le basi dell’arte dell’illusionismo. In occasione dell’Iglesias Buskers Festival, questi talentuosi ragazzi si esibiranno, affiancati da Zamu (Italia), illusionista professionista televisivo, con alcuni numeri di illusionismo e prestidigitazione. Una produzione originale ricca di momenti di magia e tante sorprese.

«L’attività dell’associazione Vainscena rappresenta per noi qualcosa che va aldilà dell’aspetto lavorativo. Con l’associazione ANFASS di Iglesias, con cui abbiamo aperto un dialogo di collaborazione già dall’edizione passata, grazie alla collaborazione e al coinvolgimento di alcuni professionisti e artisti volontari sin dal mese di maggio, abbiamo posto le basi, dopo diversi incontri, per un coinvolgimento attivo di alcuni di questi giovani che si sono impegnati in maniera significativa. Attraverso un percorso ludico/formativo partito lo scorso anno abbiamo coinvolto attivamente i protagonisti degli incontri e ora siamo molto felici di poterli vedere esibirsi durante questa edizione del Festival», spiega Alberto Pisu.