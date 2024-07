“Le Vie dei Festival”: in una mappa interattiva gli itinerari dello spettacolo in Sardegna

Dalla musica alla letteratura, dal teatro al cinema, dalla danza agli eventi tradizionali, a quelli scientifici e naturali, la Sardegna si distingue per una moltitudine di iniziative culturali in continuo divenire. “Le Vie dei Festival”, progetto creato dall’associazione Tajrà, ne offre una panoramica attraverso una nuova mappa interattiva, consultabile con qualsiasi dispositivo, smartphone inclusi, che offre informazioni, programmi aggiornati e collegamenti diretti ai siti e alle pagine social dei diversi eventi fin qui registrati.

Il progetto “Le Vie dei Festival” ha radici profonde, ispirandosi alla libriccino dallo stesso titolo, pubblicato una trentina d’anni fa, e per diverse estati, dal quotidiano il Manifesto, che fungeva da guida ai festival europei. Reinterpretata in chiave sarda, e presentata nel 2019 dall’associazione Tajrà alla Fondazione di Sardegna, l’idea ha fruttato progetti come Meteca, dedicato alle voci della tradizione musicale sarda, e il primo sito “Le Vie dei Festival”. Grazie a un ulteriore finanziamento triennale (2022-2024) della Fondazione di Sardegna, è stato possibile sviluppare il nuovo portale di “Le Vie dei Festival”: uno strumento informativo organico e integrato, destinato a spettatori, turisti, artisti, amministratori e operatori del settore, che verrà presentato e illustrato a pubblico e stampa lunedì mattina, 15 luglio, alle ore 11.00, presso la Sala Conferenze della Fondazione di Sardegna a Cagliari, in via San Salvatore da Horta, 2.

Sarà possibile partecipare alla conferenza stampa anche tramite GoogleMeet, previa conferma all’indirizzo info@tajra.it .