Si conclude oggi il Festival Internazionale Artisti di strada e Circo Contemporaneo Iglesias Buskers – di Nadia Pische

É iniziato il 14 luglio e si conclude oggi 17 luglio il Festival Internazionale Artisti di strada e Circo Contemporaneo Iglesias Buskers.

Giunto alla sua terza edizione è uno spettacolo messo in scena in vari spazi suggestivi della città, da numerosi straordinari artisti provenienti da tutto il mondo.

Giocoleria, equilibrismo, magia, clownerie, tecniche aree, cabaret, musica, humor e improvvisazione, teatro di figura e burattini, tutte capacità messe in gioco in maniera professionale e coinvolgente che catturano l’attenzione di grandi e piccini. Performance spettacolari e risate a gogò, “rapimenti” dal pubblico, un attimo sei spettatore ed un attimo dopo protagonista… come è successo al simpaticissimo Matteo che è stato abile e pronto a tenere il gioco tra le luci della ribalta insieme alla bella Andreanne Thiboutot, una ragazza canadese che impersona attraverso una romantica commedia, in una donna elegante che scalda i cuori giocando verticosamente con i suoi hula hoops.

Ogni sera un eccezionale impatto visivo tra luci musica e colori che ha donato momenti di spensieratezza. Tante le famiglie con bimbi piccoli che si sono divertiti molto scoprendo un mondo particolare, dalle dimensioni magiche, dove si possono scoprire ed osservare numeri eccezionali dal vivo.

Una kermesse ricca di fantasia ed originalità che ancora una volta si è rilevata vincente, un carico di buonumore e stupore, il tutto sotto la direzione artistica ed organizzativa di Alberto Pisu, con il contributo del comune di Iglesias e della Fondazione di Sardegna.

Nadia Pische