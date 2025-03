Domenica 23 marzo Carbonia s’è svegliata con il “rombo dei motori” delle auto del 3° Rally Sulcis Iglesiente – di Nadia Pische

Domenica 23 marzo Carbonia s’è svegliata con il “rombo dei motori” delle auto del 3° Rally Sulcis Iglesiente organizzato dalla scuderia Iglesiente Mistral Racing, primo appuntamento della Coppa Rally di Zona, nonché del campionato regionale delegazione Sardegna ACI Sport. Tanti i comuni interessati: Iglesias che ha ospitato in piazza Sella 64 auto partecipanti più le 7 storiche (per scaramanzia mancano la 13 e la 17) per la partenza e per l’arrivo; Carbonia con le stazioni di “pit stop” proprio nel centro della città; Gonnesa, Nuxis, Perdaxius, San Giovanni Suergiu, Santadi, Sant’Antioco (Maladroxia) e Villaperuccio.

I partecipanti arrivavano da tutta la Sardegna ma anche da altre città italiane. Tanti i giovani presenti, alcuni che hanno seguito le orme del padre come Andrea Cuccheddu, di Carbonia, figlio di Giovanni conosciuto nel mondo del rally da tantissimi anni, tante le ragazze navigatrici come Cristiana e Silvia che naviga su un’auto rossa con tanto di rossetto e unghie rosse ben due scritte sullo sportello e sul cofano “No alla violenza sulle donne”. E poi alcuni bambini che seguono il papà pilota e la mamma navigatrice come Zeno di Arborea che conosciamo tra ruote ed attrezzi, mangia sereno le sue fragole. A soli 4 anni da già i suoi consigli: come quello di abbassare un pochino l’auto che forse è stata sollevata troppo col cric!!!

Sono state tantissime le persone curiose ed appassionate che sin dalle primissime ore del mattino si aggiravano scattando foto ed ammirando le bellissime auto. Non resta che augurarci che sempre più giornate come questa possano portare vita in città, distraendo le persone dai problemi quotidiani e portando un po’ di lavoro nei locali che tanto soffrono per la situazione socio-economica sempre più pesante e preoccupante.

Nadia Pische