Domenica 14 Luglio, dalle 21.30, a Carbonia si svolgerà la XXXIX edizione di Festa Nodia, il Festival internazionale del Folklore

Domenica 14 luglio, con inizio fissato per le ore 21.30, a Carbonia si svolgerà la XXXIX edizione di Festa Nodia, il Festival internazionale del Folklore. Prima di questo importante spettacolo, si svolgerà un’iniziativa meritoria e solidaristica con i gruppi folkloristici provenienti da Bulgaria, Colombia, Grecia, Spagna e Sicilia che faranno visita, alle ore 17.15-17.30, ai pazienti dell’Ospedale Sirai. «Un momento di allegria, divertimento e spensieratezza per regalare un sorriso a tante persone che stanno vivendo un periodo di difficoltà», ha detto l’assessora dello Spettacolo Giorgia Meli.

«Un’iniziativa lodevole con cui l’Amministrazione comunale, insieme all’Associazione Città di Quarto 1928 e alla Direzione della Asl, vogliono abbracciare simbolicamente tutte le persone meno fortunate, costrette a stare ricoverate e lontane dai loro affetti più cari. Con questa idea, studiata insieme agli organizzatori del Festival Internazionale del Folklore, vogliamo lanciare un messaggio per comunicare ai pazienti del Sirai che siamo vicini a tutti loro», ha dichiarato il sindaco Pietro Morittu.