Appello dell’associazione sportivo culturale i Briganti ai cittadini per un sostegno alla squadra di calcio del Carbonia in vista della prossima stagione

L’associazione sportivo culturale i Briganti rivolge un appello ai cittadini di Carbonia per un sostegno alla squadra in vista della prossima stagione.

«Cari cittadini di Carbonia,

la nostra amata squadra, il Carbonia Calcio, è il cuore pulsante della nostra città. Ogni partita, ogni allenamento, ogni goal segnato rappresenta l’orgoglio e la passione di tutti noi. Il calcio non è solo uno sport, è un simbolo di unione, di determinazione e di comunità.

La squadra del Carbonia Calcio ha bisogno del supporto di tutti noi. Le attività produttive della città, i commercianti, le imprese locali e l’amministrazione comunale sono fondamentali per sostenere i nostri ragazzi. Ogni contributo, ogni gesto di sostegno può fare la differenza.

Insieme possiamo creare un ambiente favorevole in cui i nostri atleti possano crescere e prosperare. È il momento di unirci e dimostrare quanto ci teniamo alla nostra squadra. Partecipiamo numerosi alle partite, sponsorizziamo, investiamo nel futuro del nostro calcio.

Lavoriamo fianco a fianco per vedere il Carbonia Calcio raggiungere sempre nuovi traguardi e portare il nome della nostra città sempre più in alto.»