Il programma delle iniziative del “Nataleinsieme Carbonia 2024”

La magia del Natale 2024 è ormai nell’aria e il comune di Carbonia, in collaborazione con la Pro Loco, i Centri Commerciali Naturali, i consorzi e le associazioni, ha organizzato un ampio cartellone di eventi per tutti i gusti, illustrati ieri pomeriggio nel corso di una conferenza stampa svoltasi presso il Municipio di piazza Roma.

Fino al 7 gennaio si terranno in città una sequela di iniziative all’insegna dell’allegria, del divertimento, dell’intrattenimento e della spensieratezza.

Il sindaco Pietro Morittu, gli assessori delle Attività produttive e della Cultura Michele Stivaletta e Giorgia Meli «hanno espresso viva soddisfazione per l’ampio programma allestito e hanno ringraziato tutti i soggetti che, a vario titolo, hanno contributo all’organizzazione del Natale 2024 nella nostra città. La formula proposta ha suggellato il percorso già intrapreso con gli eventi estivi, con il connubio di tutti i sodalizi e la loro sinergia al fine di regalare alla città un periodo natalizio denso di appuntamenti, organizzati in armonia e in modo complementare con le iniziative previste nei comuni vicini. Gli eventi in cartellone sono per tutti i gusti, dai grandi ai piccini, e siamo sicuri che avranno anche un effetto moltiplicatore in termini di indotto per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, alberghi e aziende turistico-ricettive, come dimostrano le numerose prenotazioni già pervenute. Tutte le iniziative sono state studiate e organizzate in squadra ed in stretta collaborazione tra Sindaco, Giunta, commissioni consiliari e uffici comunali».

Tanti gli appuntamenti di rilievo, tra cui si citano, a mero titolo esemplificativo, i mercatini di Natale e le 16 casette di Natale in via Manno, che cominceranno le proprie attività questo pomeriggio; il 13 dicembre la grande boxe nel Palazzetto dello Sport di via delle Cernitrici; il 18 dicembre, data dell’86° anniversario della città di Carbonia, la premiazione degli sportivi meritevoli, l’arrivo dei mamuthones e issohadores, il concerto dei Dik Dik; il 20 dicembre il villaggio di Babbo Natale gonfiabile, una rassegna jazz dedicata alle donne e la Tribute Band di Zucchero; il 21 dicembre il concerto del rapper Boro; il 23 dicembre lo spettacolo della natività tra chiesa di San Ponziano e piazza Roma; il 25 Dicembre il tradizionale appuntamento con il Gospel al Teatro Centrale; il 26 dicembre il Christmas Day; il 28 e 29 dicembre videomapping con realtà aumentata in Torre Civica; il 29 Dicembre lo spettacolo di Lucilla per famiglie e bambini e, a seguire, il concerto di Fred De Palma con la presenza dei conduttori dello Zoo di 105 Pippo Palmieri e Paolo Noise.

Rinviati per maltempi gli eventi previsti per l’8 dicembre in via Manno e a Sirri.

Di seguito pubblichiamo il programma completo degli eventi di “Nataleinsieme Carbonia 2024”.