Bosa, Dolianova, Sanluri e Sant’Anna Arresi unite da un filo verde. Tra storia, bellezze naturali, tradizioni, enogastronomia e cultura del territorio

Poker di comunità operose e propositive inserito nel progetto di turismo esperenziale che attraversa Sulcis, Medio Campidano, Parteolla e Planargia. Alla presentazione ai media, con i sindaci Alfonso Marras, Ivan Piras, Alberto Urpi e Paolo Dessì, anche il presidente del Consiglio regionale, Piero Comandini e l’assessore del Turismo, Franco Cuccureddu.

Domani, martedì 14 ottobre, alle 10.00, la sala conferenze dell’assessorato regionale del Turismo – viale Trieste, n 105, Cagliari – ospita la presentazione del progetto “Sardinia tourism experience 2025”. Alla conferenza stampa prendono parte Franco Cuccureddu (assessore regionale Turismo, artigianato e commercio), Piero Comandini (presidente del Consiglio regionale), in sindaci Alfonso Marras (Bosa), Ivan Piras (Dolianova), Alberto Urpi (Sanluri) e Paolo Dessì (Sant’Anna Arresi). Ai lavori viene presentato un kit di materiale promopubblicitario.

Luoghi, identità, emozioni, produzioni locali. “Sardinia tourism exeperience” è la sintesi in quattro escursioni di un’isola gioiello da vivere, attraversare e raccontare ai visitatori. Per un “nuovo” turismo legato ad aspetti e tradizioni meno note e da valorizzare dei centri piccoli e medi.

Musei, battelli, folk, montagne, castelli, nuraghe, fiumi e cattedrali. Perle da promuovere e rilanciare. Con uno sguardo a produzioni tipiche e artigianali, ricorrenze, enogastronomia, dagli insaccati all’olio, passando per pane, vino, carni, dolci e formaggi. Il percorso prevede quattro tappe con temi suggestivi e iniziative innovative. Del percorso – che avrà per biglietto da visita una rivista ufficiale – verrà realizzato anche un book fotografico e un docufilm professionale.