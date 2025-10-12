Un buon Carbonia cede al Tempio 1 a 0, con un goal subito a 13′ dal 90′, ora attende la capolista Nuorese

Il Carbonia è tornato da Tempio Pausania a mani vuote dopo aver disputato una buona partita, battuta da un goal realizzato da Samuele Spano a 13′ dal 90′. La squadra di Graziano Mannu ha tenuto testa alla pari alla squadra di Giuseppe Cantara nei primi 45′, senza mai subire conclusioni a rete pericolose e costruendo una splendida occasione con Leonardo Boi, la cui gran conclusione è stata neutralizzata con un intervento prodigioso dal portiere del Tempio, l’ex Adam Idrissi. Al 39′ il tecnico biancoblù è stato costretto a sostituire Hérnan Zazas, uscito malconcio da uno scontro con un avversario (ha riportato una doppia frattura al setto nasale), e lo ha sostituito con un centrocampista, Matteo Nannini, tenuto inizialmente in panchina per un leggero problema muscolare alla coscia destra.

Nel secondo tempo il Tempio ha cercato con insistenza il goal del vantaggio e il Carbonia, riportato Costantino Chidichimo al centro della difesa (inizialmente impiegato in mezzo al campo), ha badato principalmente a difendersi, con Maurizio Floris puntuale nell’opporsi ad una conclusione di Stefan Dimitrijević. Graziano Mannu ha fiuntato la possibilità di fare il colpaccio, inserendo un attaccante fresco, per colpire in contropiede, e al 64′ ha inserito Adama Coulibaly al posto di Lorenzo Melis ma il cambio non ha dato i risultati sperati. A metà ripresa Bruno Mauricio Lemiechevsky ha colto una traversa e al 32′ il Tempio è passato in vantaggio con un goal di Samuele Spano che su azione da calcio d’angolo è arrivato per primo su un pallone rasoterra e ha battuto Maurizio Floris con una deviazione precisa.

Trovato il vantaggio, il Tempio lo ha gestito, il Carbonia non ha avuto la forza per riequilibrare il risultato e fino al 6′ di recupero non è accaduto praticamente più niente di rilevante.

Graziano Mannu, purtroppo, ha perso Hérnan Zazas per la prossima partita casalinga con la capolista Nuorese, che si giocherà ancora a Narcao (rischia di saltare almeno tre partite mentre dovrebbe ritornare disponibile, per l’esordio in campionato, Ayrton Hundt) prima del ritorno al Comunale “Carlo Zoboli” che dovrebbe avvenire alla successiva partita casalinga, il 9 novembre, alla nona giornata, contro il Villasimius.