Durissima lettera del presidente della provincia del Sulcis Iglesiente all’amministratore delegato della Portovesme srl

L’8 ottobre scorso, antivigilia dell’insediamento ufficiale nella sala consiliare del comune di Iglesias, il presidente della provincia del Sulcis Iglesiente, Mauro Usai, ha inviato una lettera durissima all’amministratore delegato della Portovesme srl, ingegner Davide Garofalo, e per conoscenza al ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, alla Regione Autonoma della Sardegna, al comune di Portoscuso, al Dipartimento Sulcis dell’Arpas e al dirigente dell’Area Ambiente della provincia del Sulcis Iglesiente.

«L’insediamento produttivo della Soc. Portovesme srl opera, in regime di autorizzazione integrata ambientale, presso lo stabilimento di Portovesme nel Comune di Portoscuso, con la esclusiva gestione dell’impianto di messa in riserva dell’impianto Waelz per il trattamento al fine del recupero di rifiuti speciali – ha scritto Mauro Usai -. L’attività di recupero svolta dalla Portovesme srl presso gli impianti Waeltz è costituita dal trattamento di residui di altre lavorazioni, contenenti metalli pesanti. Tali materiali risultano sostitutivi, per i cicli prodotti della Portovesme srl di minerali (galene, blende e misti) e sono considerati rifiuti pericolosi e non pericolosi, costituiti da fumi di acciaieria prodotti dai forni elettrici ad arco per la produzione dell’acciaio – ha aggiunto il presidente della provincia del Sulcis Iglesiente -. Nei provvedimenti autorizzativi succedutisi nel tempo a partire dalla delibera della Giunta regionale n. 7/3 del 22/02/2005, la società Portovesme srl è stata vincolata alla conferma del piano industriale per la continuazione dell’attività produttiva, compreso il raddoppio della sezione elettrolitica dell’impianto, oltre che ad opere di bonifica (es. capannone del porto di Portovesme e fanghi nelle vasche dello stabilimento). Ad oggi l’impianto Waelz risulta, all’interno dello stabilimento di Portovesme srl, l’unica struttura industriale operante, peraltro in piena attività come risulta dal monitoraggio delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti. Si richiama, a questo proposito, quanto dichiarato dal gestore, relativamente alla produzione di ossido Waelz, secondo cui il piano industriale non prevede disponibilità di materiale da destinarsi alla vendita.»

«E’ pertanto necessario che codesta Società presenti esaustiva relazione sulla programmazione di ripresa delle attività indicate nel piano industriale o, in caso di dismissione degli impianti, del piano aggiornato di ripristino dei luoghi richiesto anche in caso di dismissione parziale dell’impianto, comprensivo degli interventi necessari al ripristino e alla riqualificazione ambientale delle aree liberate e del piano di indagini atte a caratterizzare la qualità dei suoli e delle acque sotterranee delle aree dismesse e definire gli eventuali interventi di bonifica. Si chiede, in merito alla presente, di riscontrare, con massima sollecitudine, alla competente Area Ambiente di questo Ente», ha concluso Mauro Usai.

La provincia del Sulcis Iglesiente, come tutte le Province, è l’autorità competente nel territorio per il rilascio dell’autorizzazione AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) per gli impianti di medie dimensioni e per la gestione dei rifiuti.