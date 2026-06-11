Convenzione tra Provincia del Sulcis Iglesiente e Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara per valorizzare il Cammino attraverso la segnaletica provinciale

La Provincia del Sulcis Iglesiente ha approvato, con decreto deliberativo del Presidente n. 73 del 10 giugno 2026, lo schema di convenzione con la Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara per l’utilizzo dei supporti della segnaletica stradale provinciale finalizzato alla valorizzazione del Cammino Minerario di Santa Barbara.

L’accordo, sottoscritto ai sensi dell’articolo 15 della Legge 241/1990, rappresenta un importante esempio di collaborazione istituzionale tra enti pubblici e consentirà di aggiornare e rafforzare la segnaletica dedicata al Cammino lungo le strade di competenza provinciale, attraverso il riutilizzo di 28 supporti già presenti sul territorio.

L’iniziativa nasce dalla comune volontà della Provincia e della Fondazione di promuovere il patrimonio storico, culturale, ambientale e minerario del Sulcis Iglesiente, favorendo al tempo stesso il turismo sostenibile e la mobilità lenta. Grazie all’utilizzo delle strutture esistenti, sarà possibile ridurre i costi di installazione, limitare l’impatto paesaggistico ed evitare la proliferazione di nuova segnaletica, nel rispetto del decoro e della sicurezza stradale.

«Con questo provvedimento – dichiara il Presidente della Provincia del Sulcis Iglesiente, Mauro Usai – rafforziamo concretamente il nostro impegno a sostegno del Cammino Minerario di Santa Barbara, uno dei più importanti strumenti di promozione territoriale della Sardegna. La convenzione approvata consente di mettere a sistema risorse già esistenti, valorizzando il patrimonio pubblico attraverso una collaborazione efficace e a costo zero per l’Ente. È un’azione che unisce tutela del paesaggio, promozione turistica e valorizzazione della nostra identità storica e mineraria.»

La convenzione prevede che la Fondazione si faccia carico della realizzazione e installazione dei nuovi pannelli informativi, mentre la Provincia mette a disposizione i supporti esistenti, mantenendo il controllo sulla coerenza grafica e comunicativa degli interventi e sul rispetto del decoro paesaggistico.

«La valorizzazione del Cammino Minerario – sottolinea la consigliera provinciale delegata Beatrice Collu – rappresenta una leva strategica per lo sviluppo sostenibile del nostro territorio. Attraverso questa collaborazione miglioriamo l’accoglienza e l’orientamento dei camminatori, rafforzando la riconoscibilità di un itinerario che racconta la storia, la cultura e l’identità delle nostre comunità. È un investimento sulla qualità dell’esperienza turistica e sulla capacità del Sulcis Iglesiente di attrarre visitatori durante tutto l’anno».

La collaborazione tra Provincia e Fondazione si svilupperà attraverso una convenzione della durata di cinque anni, rinnovabile, e non comporterà alcun onere finanziario per il bilancio provinciale. L’accordo conferma il ruolo attivo della Provincia del Sulcis Iglesiente, recentemente entrata a far parte della Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara in qualità di socio, nelle politiche di valorizzazione del territorio e di promozione dei percorsi di turismo lento.