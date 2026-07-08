9 July, 2026
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Ufficializzata la nuova delegazione FIGC di Carbonia Iglesias, il messaggio del neo delegato Salvatore Anedda

E’ stata ufficializzata la nuova composizione della delegazione FIGC di Carbonia Iglesias. Il nuovo delegato, dopo la conclusione del mandato di Renato Serra, è Salvatore Anedda, il suo vice Carlo Scontus. Due i componenti, Giovanni Reina e Cesare Acca, la segretaria è Loredana Mura.

Il messaggio del neo delegato Salvatore Anedda.

«Nell’assumere questo prestigioso e impegnativo incarico, desidero rivolgere un cordiale saluto a tutti gli Organi Federali nazionali e regionali. Un ringraziamento particolarmente sentito e un affettuoso saluto vanno al mio predecessore, il Signor Renato Serra, per il prezioso lavoro, il tempo e l’impegno appassionato profuso al servizio delle società affiliate FIGC. Rivolgo un caloroso saluto ai Presidenti della FIGC, della LND e del SGS. Estendo i miei saluti al Presidente, al Segretario e ai Consiglieri del Comitato Regionale Sardegna, insieme a tutti i collaboratori e dipendenti; ai Delegati e al personale delle Delegazioni Provinciali della Sardegna; al Coordinatore Regionale del SGS Sardegna; al Presidente e al Direttivo del Comitato Regionale Arbitri Sardegna, nonché al Presidente, al Direttivo e a tutti gli arbitri della Sezione di Carbonia; infine, al Presidente Regionale dell’AIAC e a tutti i suoi collaboratori. Desidero, infine, indirizzare un saluto speciale a tutte le società calcistiche della nostra Delegazione: ai loro Presidenti, dirigenti, tecnici e atleti, all’Associazione Allenatori del Sulcis e ai rappresentanti dei mass media locali. Guardando al futuro, sono certo che, attraverso una fattiva, leale e reciproca collaborazione, sapremo valorizzare il movimento sportivo nel nostro territorio.»

 

 

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Giovedì 9 luglio 20
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